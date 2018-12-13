"За безупречную службу Казани и за хорошую отработку Чемпионата мира" Ильсур Метшин вручил городские и республиканские награды

Очередное, XXX заседание Казгордумы было отмечено радостным событием. Мэр Казани Ильсур Метшин вручил городские и республиканские награды. В частности, градоначальник отметил, что поощрить решили людей, внесших вклад в развитие Казани и хорошо проявивших себя во время проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу.

Благодарность Президента РТ объявлена руководителю Исполнительного комитета Казани Денису Калинкину, заместителю руководителя Исполкома Радику Шафигуллину, главе администрации Кировского и Московского районов Сергею Миронову, директору МКУ «Комитет по развитию туризма» Дарье Санниковой, начальнику отдела реализации спортивных проектов Аппарата Исполнительного комитета Роману Ивачеву, директору МУП «ПАТП №4» Айрату Исхакову.

Благодарственное письмо Кабинета министров Республики Татарстан вручили директору МУП «ПАТП-2» Альберту Мухаметшину. Благодарностью Мэра Казани поощрили председателя Комитета по транспорту Айдара Абдулхакова.

Знак отличия «За безупречную службу Казани» вручили начальнику отдела по работе с учреждениями – источниками комплектования архивного фонда Казани Управления муниципального архива Аппарата Исполнительного комитета города Земфире Исхаковой.

За многолетний добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности знаками отличия «За безупречную службу Казани» наградили начальника отдела по опеке и попечительству администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ирину Митченкову и водителя хозяйственно-транспортного управления города Валерия Николаева.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы дополнительного образования детей почетную грамоту Казани вручили преподавателю по классу скрипки детской школы искусств №9 Людмиле Закирзяновой.