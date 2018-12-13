В казанском театре юного зрителя имени Кариева состоялся пресс-показ первого камерного спектакля на татарском языке

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева не перестает удивлять своих зрителей. Режиссеры и актеры настолько смело претворяют в жизнь немыслимые еще пару лет назад вещи, что невольно думаешь: «Вот ведь бесстрашные!».

Давайте поговорим сначала не о самом спектакле, а о наших с вами клише. Что вы представляете, когда слышите словосочетание «татарский театр»? В моей голове, допустим, сразу возникает картина чего-то настолько прекрасного, недосягаемого и возвышенного, что чувствуешь себя рядом с этим простым муравьем.

Теперь представьте себе татарский спектакль, в котором актеры читают рэп, временами разговаривают на русском языке и находятся на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Вообразите себе татарский спектакль, в котором жизнь изображается такой, какая она есть на самом деле, а не в художественной литературе прошлых веков. В котором герои подобны зрителям и поднимаемые проблемы настолько актуальны, что находят отклик буквально в каждом сердце.

Соглашусь, такое сложно представить. А еще сложнее, наверное, воплотить в жизнь. Но у труппы кариевского ТЮЗа это очень даже неплохо получилось. Вот так плавно мы и перешли к пресс-показу драмы «Лейли и Меджнун», который состоялся в театре в среду, 12 декабря.

На протяжении всего спектакля молодые люди пытаются быть сильнее обстоятельств, но в итоге приходят к неожиданному для зрителей выводуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Главными героями постановки являются два влюбленных друг в друга подростка. Булат и Йолдыз. Им бы наслаждаться эйфорией первой любви, но лишь желания молодых людей быть вместе недостаточно для того, чтобы быть рядом. На протяжении всего спектакля они пытаются быть сильнее обстоятельств, но в итоге приходят к неожиданному для зрителей выводу.

Булат и Йолдыз интересны не только вместе, но по отдельности. Им обоим пришлось рано повзрослеть и каждый из них уже «яшергэ эзер» (готов к жизни – Ред.). Так, главный герой - юноша, который все свободное время тратит на зарабатывание денег, воспитание младших братьев и помощь матери. Его отец зависим от алкоголя, и часто продает имущество, чтобы иметь средства на покупку выпивки.

Йолдыз - девушка, воспитанная строгим отцом. Ее мать скончалась, и с того момента отец сделал своим смыслом жизни дочь. Он ее любит, порой даже слишком.

Спектакль ни в коем случае не ограничивается рамками будничной жизни. Так, автор пьесы – Юлия Тупика невероятным образом переплела драму влюбленной пары с историей любви Лейли и Меджнун – героев одноименной поэмы Низама Гяндживи. И эта постоянная параллель историй делает постановку еще более красивой.

Автор пьесы невероятным образом переплела драму влюбленной пары с историей любви Лейли и Меджнун – героев одноименной поэмы Низама ГяндживиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Почему "Лейли и Меджнун" стоит посмотреть? Во-первых, это новое слово в татарском театре. Во-вторых, это красивая история первой любви с открытым финалом, о котором вы будете думать еще долгое время. В-третьих, это прекрасная грация артистов и их бесподобный вокал. В-четвертых, это завораживающие находки в области декораций и продуманность деталей. В-пятых, эта история откликается в душах, потому что знакома каждому из нас.

Завораживающие находки в области декораций и продуманность деталей не оставят зрителей равнодушнымиФото: Алина ГАБДУЛИНА

И наконец, "Лейли и Меджнун" - дебютный спектакль талантливой актрисы Наили Каримовой (исполнительница роли Йолдыз - Ред.). Вы своими глазами сможете посмотреть, как зажигаются звезды.

Другие роли исполняют не менее одаренные актеры. Так, Булата играет Булат Гатауллин, Лейли - Алсу Файзуллина, Меджнуна - Ильфат Гибатдуллин, мать Меджнун - заслуженная артистка Татарстана Халида Сунгатуллина и отца Йолдыз - Эльдар Гатауллин.

Если от похода в татарский ТЮЗ вас останавливает незнание языка, то это не проблема, потому что в театре имеется синхронный перевод на русский язык.

Официальные премьеры драмы состоятся 15 и 16 декабря в 18.00.