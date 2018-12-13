"Дама напилась, разделась и приставала к сотрудникам": Что татарстанцы вытворяют на корпоративах и за что их потом увольняют

На носу Новый год, а это значит, что не за горами праздничный корпоратив. В большинстве компаний без этого мероприятия никуда. Вот только не всегда оно проходит в духе полного взаимопонимания.

В Татарстане корпоративы намечены в 75% компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований HeadHunter. Чаще всего корпоративы отмечаются в кафе и ресторанах. Впрочем, бывают случаи, когда сотрудники остаются праздновать предстоящий праздник в офисе.

Бывают на корпоративах и курьезные случаи, которые порой заканчиваются даже увольнениями. HeadHunter собрал наиболее яркие события на корпоративах, о которых одним вспомнить приятно и весело, а вот другим совсем не весело от подобных воспоминаний. ТОП собран по всей России, но есть в этой череде ярких примеров и истории из Татарстана.

- В ресторане разбил унитаз. Уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним, зашедшим в ресторан.

- Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам.

- Врач напился и врезал начальнику.

- Драка с коллегами, которая переросла в погром.

- Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили.