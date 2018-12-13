Новый год-2019 в Чебоксарах: программа праздничных мероприятий и где покататься на коньках

До Нового года-2019 осталось чуть больше двух недель. Сейчас самое время вооружаться праздничным настроением, устраивать набеги в магазины за подарками для родных и близких, а также строить планы на продолжительные выходные. Чебоксары уже почти готовы к торжественной встрече 2019 года.

КОНКУРСЫ

В городе уже во всю работают различные праздничные конкурсы, акции и проекты. Так, с 1 по 25 декабря в библиотеках города дети смогут поучаствовать в конкурсе "Письмо Деду Мороза", где они должны ответить на вопрос "Что бы я сделал, если был бы Дедом Морозом?"

До 26 декабря в дворце культуры "Ровесник" принимают поделки, для выставки "Символ Нового года". А 20 декабря в дворце детсого и юношеского творчества стартует фотоконкурс "Моя мама - Снегурочка".

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ?

Если вы человек спортивный, то вас ежедневно с 10.00 до 22.00 ждет каток на Красной площади, с 9.00 до 21.00 - каток в парке Андрияна Николаева. Там, к слову, можно будет и взять напрокат коньки.

На территории катков будет работать прокат коньковФото: Анатолий ЖДАНОВ

Помимо этого, на Красной площади с 15 декабря заработают горки и пункты прокатов тюбингов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ни для кого не секрет, что для детей Новый год это не просто праздник, а настоящее чудо. И поддерживать такое их отношение помогают различные мероприятия, которых в Чебоксарах в этот раз пройдет немало.

До 19 декабря жители и гости города еще могут успеть посетить проект "Новый год в музее", в рамках которого пройдут различные мастер-классы и интерактивные занятия. Ежедневно по предварительной записи маленьких гостей ждут и в Чувашском национальном музее.

А в государственном художественном музее с 20 по 28 декабря покажут кукольный спектакль по мотивам русских сказок "Как Иван за счастьем ходил".

Чуть позже, с 24 по 30 декабря, дети смогут отправиться в "Большое путешествие по сказкам". Соответсвующее представление будут показывать ежедневно в 10.00 и 13.00 в республиканском дворце культуры и народного творчества.

Театрализованная интерактивная программа пройдет и на свежем воздухе. Так, 16 декабря в 13.00 в парке "Лакреевский лес" покажут "Новогодний калейдоскоп сказок".

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Узнать "Как Лиса и Енот пошли искать солнышко" можно будет в парке имени Андрияна Николаева в 12.00 29 декабря. В этот же день, но уже в 16.00 на Красной площади состоится официальное открытие резиденции Деда Мороза.

Полный список новогодних спектаклей опубликовала администрация города.

ЗА ПАРУ ДНЕЙ ДО...

За пару дней до Нового года, 29 декабря, на Московской набережной состоится костюмированный забег на 5 киллометров "Park run". За день до торжества, 30 декабря, в 12.00 в парке Николаева дети смогут сделать новогодние открытки.

Непосредственно 31 декабря на московской набережной состоится необычный карнавал Дедов Морозов. Зимние волшебники устроят настоящие кайтсерф-гонки.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

С 23.00 до 3.00 на Красной площади будет организована настоящая карнавальная ночь для всех желающих. Во время праздничного мероприятия горожане смогут покататься на горках, послушать концерт и даже поводить хороводы вокруг красавицы-елки.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАХОЧЕТ ПРОДЛИТЬ ПРАЗДНИК

Для тех, кто не собирается отсыпаться весь день 1 янвая, в парке "Лакреевский лес" с 13.00 до 15.00 пройдет интерактивная игровая программа "Праздничная феерия". А вечером, с 18.00 до 21.00 молодежь и взрослые смогут повеселиться на вечеринке "Первая. Новогодняя. Танцевальная" на Красной площади.

Вторая вечеринка состоится на площади в то же время уже 2 января и будет называться "Танцы на снегу". Третья дискотека - "Новогодний штурм" состоится соответственно 3 января.

Также 3 января дети смогут увидеть на главной плоащди театрализованное представление "Дед Мороз и все-все-все".

4 января в "Лакреевском лесу" будет жарко. В 16.00 там начнется огненное шоу. Второй такой же горожане смогут увидеть 6 января.