2018-12-13T13:04:21+03:00
Общество

Жители Приволжья совершают переводы и погашают кредиты в салонах связи Tele2

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Tele2 за последние три месяца в восемь раз увеличила объем продаж дополнительных неоператорских сервисов в розничной сети Tele2 Приволжья. В среднем ежемесячный прирост выручки в этом сегменте составляет 50%. Наиболее востребованными среди посетителей салонов связи оператора стали услуги по погашению кредитов и денежные переводы.

Tele2 фиксирует рост востребованности неоператорских сервисов в розничной сети Приволжья. Так, за последние три месяца объем продаж финансовых сервисов на территории Приволжья вырос более чем в восемь раз, а количество салонов связи оператора, где посетители могут воспользоваться дополнительными услугами, удвоилось. В среднем ежемесячно сервисная выручка в рознице Tele2 прирастает на 50%.

Среди финансовых сервисов, доступных посетителям салонов связи Tele2, наиболее востребованными остаются услуги по погашению кредитов и денежные переводы по стране и за ее пределами. Только в ноябре 2018 года жители Приволжья совершили платежи по кредитам на сумму свыше 10 млн рублей и перевели своим близким более 8 млн рублей, воспользовавшись услугами в салонах связи оператора. Среди направлений денежных переводов лидируют города России. Внутренние переводы посетители монобрендов Tele2 совершают в 2,5 раза чаще, чем перечисления в страны ближнего зарубежья.

Популярностью у абонентов Tele2 также пользуются услуги по пополнению банковских карт, сервисы по покупке лотерейных билетов «Столото», а также приобретение авиа- и железнодорожных билетов. Еще одним направлением, генерирующим выручку в сегменте неоператорских услуг, стал сервис по страхованию абонентского оборудования. Средняя стоимость устройств, для которых приобретался страховой полис, варьируется от 5 до 8 тысяч рублей.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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