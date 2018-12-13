2018-12-13T13:59:10+03:00
Общество

В Чувашии фирма по отлову безнадзорных животных «казнила» их сразу на месте поимки

За братьев наших меньших вступилась прокуратура
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
С 13 августа по 13 сентября прямо на месте было убито 75 безнадзорных животных.С 13 августа по 13 сентября прямо на месте было убито 75 безнадзорных животных.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жертвами людской безответственности ежегодно в мире становятся тысячи котов и собак, которые оказываются бездомными. Кого-то сначала приютили, а потом бросили выживать, кто-то так и родился в подворотне.

Общество разделилось на тех, кто требует привлекать к ответственности нерадивых хозяев, и устраивать для бездомных животных приюты в надежде, что они обретут заботливую семью. А кто-то предпринимает жестокие шаги по отношению к беззащитным братьям нашим меньшим.

Собаки и кошки в приют попадают, как правило, с городских улиц в результате отлова. Закон предусматривает в этих случаях содержать животное по шесть месяцев: может, собака или кошка просто потерялись, и их разыскивают хозяева? И только через полгода животное можно было умертвить гуманным способом.

В Новочебоксарске компания «Эко» вопрос решала кардинально: где бродячего пса или кошку ловили, там на месте и забивали насмерть. Ни о каких передержках на полгода речи не шло. Фирма, выигравшая муниципальный контракт, по которому гарантировала оказание соответствующих услуг не обладали ни приютом, ни возможностью оставлять собак на передержку.

Муниципальный контракт был подписан еще в августе 2018 года, но компания решила заключить еще один договор - субподряда. Наняли индивидуального предпринимателя на выполнение работ по отлову, перевозке, временному содержанию в пункте передержки, а также утилизации безнадзорных животных на территории Новочебоксарска. И с 13 августа по 13 сентября, выполняя заказ-наряды администрации города, «Эко» и предприниматель поймали и забили прямо на месте 75 безнадзорных животных.

- Ни одно животное не было помещено в пункт передержки, так как организация и предприниматель пункта передержки отловленных животных не имели, договор на использование какой-либо территории в данных целях не заключали, - возмутились в прокуратуре Чувашии. - Умерщвляя безнадзорное животное - кошку, собаку, на месте их отлова, были нарушены права их законных владельцев на возврат. Закон устанавливает срок и в порядок для возврата животных законным владельцам, если они неправомерно выбыли из их владения.

По иску прокуратуры о признании деятельности компании «Эко» и индивидуального предпринимателя по умерщвлению безнадзорных животных без передержки суд запретил им заниматься отловом. Но это до тех пор, пока они не построят тот самый пункт передержки. Кстати данное решение пока в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«100 тысяч тому, кто найдет мне этих умельцев»: житель Казани хочет наказать догхантеров, разбросавших для собак мясо с лезвиями (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой
15 декабря в Казани проведут митинг приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка
В Казани с помощью отвертки и переодевания мужчина выкрал телефонов почти на 400 тысяч рублей
Бюджет Казани на 2018 год утвердили с дефицитом почти в 1,5 миллиарда рублей
15 декабря в Татарстане откроют ледовый дворец и открытый каток
Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей
Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов
14 декабря три района Казани останутся без света
В Татарстане бездомный обвиняется в убийстве двух пенсионеров
Пенсионер из Татарстана, несмотря на травму, взял штангу и стал чемпионом мира
Два татарстанца решили угостить выпивкой двух танцовщиц и теперь должны клубу 40 тысяч рублей
СМИ: Роман Абрамович может вложить деньги в строительство ВСМ "Москва-Казань"
Жители Казани тратят на оплату коммуналки больше чем в Москве и Санкт-Петербурге
Деньги на строительство Соборной мечети в Казани выделят не из бюджета
В Татарстане электрик погиб во время выполнения работы
В Казани на время новогодних праздников ограничат движение транспорта около "Чаши"
Одну из улиц в Казани назовут именем архитектора Исмагила Гайнутдинова
В Чебоксарах на время открытия ограничат движение по Московскому мосту
В смертельной аварии в Марий Эл погиб мужчина
В Казани у виновника наезда на пешехода арестовали иномарку
Главным судебным приставом Татарстана назначен Игорь Безуевский
В Чебоксарах подозреваемые в краже денег с чужой карты пришли с повинной
Главе Росгвардии Татарстана присвоили звание "генерал-майор полиции"
15 декабря в Казани откроется первый игровой парк для слабовидящих детей
ФСБ и УФСИН Татарстана провели спецоперацию по задержанию перебросчиков наркотиков
13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Церемония открытия WorldSkills-2019 в Казани: онлайн-трансляция, 500 артистов и спецэффекты