В Чувашии фирма по отлову безнадзорных животных «казнила» их сразу на месте поимки

Жертвами людской безответственности ежегодно в мире становятся тысячи котов и собак, которые оказываются бездомными. Кого-то сначала приютили, а потом бросили выживать, кто-то так и родился в подворотне.

Общество разделилось на тех, кто требует привлекать к ответственности нерадивых хозяев, и устраивать для бездомных животных приюты в надежде, что они обретут заботливую семью. А кто-то предпринимает жестокие шаги по отношению к беззащитным братьям нашим меньшим.

Собаки и кошки в приют попадают, как правило, с городских улиц в результате отлова. Закон предусматривает в этих случаях содержать животное по шесть месяцев: может, собака или кошка просто потерялись, и их разыскивают хозяева? И только через полгода животное можно было умертвить гуманным способом.

В Новочебоксарске компания «Эко» вопрос решала кардинально: где бродячего пса или кошку ловили, там на месте и забивали насмерть. Ни о каких передержках на полгода речи не шло. Фирма, выигравшая муниципальный контракт, по которому гарантировала оказание соответствующих услуг не обладали ни приютом, ни возможностью оставлять собак на передержку.

Муниципальный контракт был подписан еще в августе 2018 года, но компания решила заключить еще один договор - субподряда. Наняли индивидуального предпринимателя на выполнение работ по отлову, перевозке, временному содержанию в пункте передержки, а также утилизации безнадзорных животных на территории Новочебоксарска. И с 13 августа по 13 сентября, выполняя заказ-наряды администрации города, «Эко» и предприниматель поймали и забили прямо на месте 75 безнадзорных животных.

- Ни одно животное не было помещено в пункт передержки, так как организация и предприниматель пункта передержки отловленных животных не имели, договор на использование какой-либо территории в данных целях не заключали, - возмутились в прокуратуре Чувашии. - Умерщвляя безнадзорное животное - кошку, собаку, на месте их отлова, были нарушены права их законных владельцев на возврат. Закон устанавливает срок и в порядок для возврата животных законным владельцам, если они неправомерно выбыли из их владения.

По иску прокуратуры о признании деятельности компании «Эко» и индивидуального предпринимателя по умерщвлению безнадзорных животных без передержки суд запретил им заниматься отловом. Но это до тех пор, пока они не построят тот самый пункт передержки. Кстати данное решение пока в законную силу не вступило.

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