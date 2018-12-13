В Казани из-за отравления школьников крысиным ядом возбудили уголовное дело

ЧП произошло 30 ноября в школе №60 Авиастроительного района столицы Татарстана. Во время занятий в актовом зале любопытная второклассница обнаружила за решеткой батареи какие-то цветные зерна. Девочка тонким пальчиком смогла выковырять несколько из них, съела сама и поделилась с двумя мальчиками. Увидев, что дети что-то жуют, классный руководитель начала выяснять, что школьники потянули в рот, а поняв, что произошло, сразу вызвала школьную медсестру. Та уже вызвала «скорую помощь», и еще до приезда врачей начала промывать желудки детей. Эти зерна оказались отравой для крыс.

Вместе с родителями школьников увезли в ДРКБ, где они оставались под наблюдением врачей некоторое время.

Тем временем взрослые начали выяснять, каким образом крысиный яд попал в руки детей. Прокуратура выяснила, что работы по дезинсекции и дератизации в школе выполняются специализированной организацией. С ней заключили договор. Вот только сотрудница этой фирмы призналась, что, несмотря на спецификацию работы, однажды нарушила правила.

- Она ежемесячно обследовала объект на наличие грызунов, а также насекомых и при необходимости раскладывала ядовитые средства в подвалах школы, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Больше нигде дератизационных мероприятий в школе не проводила, но одна из сотрудниц учебного учреждения попросила передать ей часть отравы, чтобы та могла их самостоятельно использовать.

Этого делать было нельзя. Женщине-дезинфектору объявили выговор и лишили премии.

Прокуратура полагает, что одной из основных причин случившегося стало недобросовестное или небрежное отношение к исполнению своих обязанностей пока неустановленных должностных лиц школы: они допустили наличие ядовитого вещества в доступном для детей месте.

- 7 декабря в следственном комитете Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили в надзорном ведомстве республики.

Расследование этого дела взято на особый контроль в аппарате прокуратуры Татарстана.