УНИКС обыграл испанскую «Уникаху» в Кубке Европы

В предпоследнем матче группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС сыграл на площадке «Баскет-холла» с испанским клубом «Уникаха». До этого 23 октября татарстанский клуб уступил испанцам в Малаге: в овертайме со счетом 82:80.

Джеки Кармайкл.Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовом составе клуба из столицы Татарстана на паркете появились: Трентон Локетт, Джеки Кармайкл, Евгений Колесников, Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу.

УНИКС мощно начал игру.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС мощно начал игру. Стартовый рывок 5:0 поднял настроение «Баскет-холлу», но гости быстро исправили ситуацию. Первая четверть осталась за испанцами – 20:18.

Первая четверть осталась за испанцами – 20:18.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во втором периоде команды продолжили игру на равных с небольшим преимуществом гостей. На большой перерыв баскетболисты ушли при счёте 44:38 в пользу «Уникахи».

Во втором периоде команды продолжили игру на равных с небольшим преимуществом гостей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Пауза взбодрила казанцев. Команда Димитриса Прифтиса в ответственный момент смогла добавить, и к решающей четверти на табло горел равный счёт – 64:64.

Пауза взбодрила казанцев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Развязка произошла, как и ожидалось, в заключительной четверти. К концу встречи игроки обеих команд стали получать пятые фолы и досрочно завершали матч. В такой напряжённой концовке более хладнокровными показали себя хозяева «Баскет-холла».

Развязка произошла в заключительной четверти.Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС одержал девятую победу подряд в этом сезоне и обеспечил выход в следующий этап еврокубка с первого места в группе D.

УНИКС одержал девятую победу подряд.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком казанцев Эррик Макколлум, набравший 21 очко.

Самым результативным игроком казанцев Эррик МакколлумФото: Алина НИЗАМОВА

В следующем домашнем матче 23 декабря УНИКС сыграет против белорусского «Цмоки-Минск» в рамках Единой Лиги ВТБ.