2018-12-12T18:13:38+03:00
Общество

"Комсомольская Правда-Казань" зовет на фестиваль чая

Мероприятие состоится 14 декабря в 16:00 в ТРЦ "Южный"
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Принять участие в фестивале могут все желающие.Принять участие в фестивале могут все желающие.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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"Комсомольская права-Казань" приглашает всех жителей и гостей столицы Татарстана на Фестиваль Чая!

Семейный праздник с подарками и огромным зарядом положительный эмоций состоится совсем скоро - уже в ближайшую пятницу, 14 декабря.

Ждем вас на втором этаже в Торгово-развлекательном центре "Южный". Фестиваль чая стартует в 16:00 и продлится до 20:00. Приходитее, будет тепло и вкусно!

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