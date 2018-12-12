"Комсомольская Правда-Казань" зовет на фестиваль чая
Мероприятие состоится 14 декабря в 16:00 в ТРЦ "Южный"
Принять участие в фестивале могут все желающие.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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"Комсомольская права-Казань" приглашает всех жителей и гостей столицы Татарстана на Фестиваль Чая!
Семейный праздник с подарками и огромным зарядом положительный эмоций состоится совсем скоро - уже в ближайшую пятницу, 14 декабря.
Ждем вас на втором этаже в Торгово-развлекательном центре "Южный". Фестиваль чая стартует в 16:00 и продлится до 20:00. Приходитее, будет тепло и вкусно!
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