2018-12-12T18:13:38+03:00
Общество

В МФЦ Высокогорского района Татарстана отказались принимать документы без копий

В нарушении закона, женщину заставили сделать ксерокопии за свой счет
Мария ЛУКОЯНОВА
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Официальный ответ был таков - ошибка вышла.Официальный ответ был таков - ошибка вышла.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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В редакцию «КП-Казань» обратилась жительница Казани и рассказала, что во время приема документов на регистрацию имущества в МФЦ Высокогорского района ей отказали в приеме документов без ксерокопий. Ее заставили сделать их за свой счет.

- Я поинтересовалась, почему в Высокогорском районе не предоставляют такой услуги, ведь за аналогичные действия в МФЦ Казани с меня ничего не взяли, с предоставленного пакета документов сами сняли все копии, - рассказала Лидия К. - Но внятного объяснения я не получила, решила, что заплачу за копии, а потом напишу жалобу на эти действия.

Копии пришлось делать в соседнем зале, где за них взяли деньги наличными, но никаких чеков выдали.

Лидия позвонила в справочную МФЦ Татарстана, и там ей подтвердили, что требование предоставить ксерокопии пакета предоставленных документов при регистрации недвижимости - незаконно.

- Дело в том, что с меня и ранее, в октябре, там потребовали ксерокопии документов в аналогичной ситуации, но я торопилась, и тогда не обратилась с жалобой, - вспоминает женщина. - Копии тоже делали в этом же здании, и тоже не выдали чек.

Местные жители, услышав разговор Лидии с консультантом, рассказали, что в МФЦ Высокогорского района бесплатных копий не делают даже с паспортов и других документов, если их необходимо предъявлять для предоставления любых государственных услуг.

В МФЦ Высокогорского района работает частный копировальный аппарат, к которому отправляют консультанты, где и снимают необходимые копии. За наличный расчет и без предоставления документов, подтверждающих оплату.

- Я написала заявление в прокуратуру, поскольку считаю, что тут не только нарушение моих прав, но и явная коррупционная составляющая, - сообщила заявительница. - Мне позвонила женщина, представилась руководителем МФЦ и пообещала вернуть все деньги за ксерокопии. Извинилась и заявила, что ошибка вышла. Но на вопрос, почему в этом МФЦ такие «ошибки» стали регулярными, ответить не смогла.

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