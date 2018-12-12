2018-12-12T18:13:38+03:00
Общество

Поврежденные устройства теперь можно сдать в трейд-ин в салонах Билайн

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С 10 декабря 2018 года в салонах «Билайн» можно сдать смартфоны, имеющие видимые дефекты, в том числе разбитый или сколотый экран и получить за них скидку на новое устройство по акции trade-in (трейд-ин).

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung, а также LG, Sony, Huawei и Honor.

- В магазинах Билайн всегда можно получить выгодные предложения на покупку новых устройств. С момента запуска программа Trade-in крайне востребована нашими клиентами, и мы рады предоставить им дополнительную возможность приобрести новый смартфон на выгодных условиях, - отметил исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

Согласно статистике, в топ устройств, которые сдают в салонах Билайн, входят: Apple iPhone 5S 16Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Samsung Galaxy A5 (2016), Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 (2017).

Акция стартовала в Билайн в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung, а в середине года - LG, Sony, Huawei и Honor.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация, условия акции, ее ограничения и критерии качества сдаваемых устройств, а также полный список салонов доступны на сайте.

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