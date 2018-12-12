2018-12-12T15:35:14+03:00
Общество

Старый трамвай вместо иномарки: Ульяновский губернатор отобрал у чиновников служебные машины и пересадил на общественный транспорт

По мнению Сергея Морозова, так его подчиненные смогут своими глазами увидеть существующие проблемы в городе
Владимир КРУПСКИЙ
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Ранее Сергей Морозов урезал зарплаты себе и чиновникам.Ранее Сергей Морозов урезал зарплаты себе и чиновникам.
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Ульяноские чиновники получили не самый приятный подарок от губернатора региона Сергея Морозова накануне Нового года. Руководитель области решил на неделю отобрать у подчиненных служебные машины и обязал ходить пешком или пользоваться общественным транспортом.

По его мнению, так чиновники смогут увидеть все плюсы и минусы работы общественного транспорта, а также оценить хорошо ли в городе убирают снег и вообще следят за чистотой на дорогах.

- В последнее время мы часто слышим от жителей Ульяновской области нарекания на работу общественного транспорта, претензии к качеству обслуживания, к качеству очистки дорог и дворов от снега. Однако чиновники докладывают, что вся работа организована на должном уровне. Нам необходимо разработать ряд мер по улучшению качества транспортного обслуживания, для этого будет создана комиссия, в состав которой войдут перевозчики, профильные специалисты. Также необходимо на неделю лишить чиновников служебного транспорта. Чтобы они ездили на работу на трамваях, в автобусах, и смогли убедиться, хорошо ли у нас организована работа общественного транспорта. Чтобы они прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают от снега тротуары, дворы и дороги. По итогам этой недели мы поймём, совпадают ли данные из наших бодрых рапортов с реальной ситуацией, - заявил Морозов на своей странице в соцсетях.

Отметим, что это не первое громкое решение ульяновского губернатора. Не так давно он урезал зарплату себе и ряду чиновников, а вырученные от экономии деньги планируется направить на те отрасли, которые будут больше других нуждаться в усилении финансирования.

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