2018-12-12T11:56:47+03:00
Происшествия

Соцсети: в Казани водители устроили массовую драку прямо на дороге

Судя по видео, в потасовке никто серьезно не пострадал [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:

В Казани водители устроили массовую драку прямо на дороге.соцсети

Изменить размер текста:

Как утверждают пользователи социальных стетей в Казани вновь произошла драка водителей. На этот раз на видео попал конфликт между компаниями молодых людей из двух легковушек. Все произошло, как говорится, "не отходя от кассы". Участники драки не стали отходить далеко от своих машин и начали выяснять отношения на кулаках прямо на дороге.

Никто из пешеходов или водителей других автомобилей не пытался остановить драку. Для многих показалось забавным, что эта потасовка закончилась также неожиданно, как и началась. Молодые люди, видимо, решили не доводить ситуацию до крайностей. Словно по неведомому сигналу они разошлись по своим автомобилям.

- Подумаешь, зарядились на целый день. Главное, все живы и здоровы, - комментирует инцидент интернет-пользователь Мия Рай.

- Даже не попортили друг друга, - отмечает Archie Apache

Остальные комментаторы ограничились смеющимися смайликами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К черту Хабиба и Макгрегора!»: в Казани толпа избила водителя автобуса (подробнее)

Соцсети: В Набережных Челнах на водителя автобуса напал пассажир с ножом (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
3-летняя девочка из Чебоксар прочитает произведение Пушкина на Первом канале
В Чувашии мужчина зарезал соседа из-за спора об итогах Чемпионата России по футболу
13 декабря в домах Советского района Казани пропадет вода
"Крепости духа и уверенности в силах государства": президент Татарстана поздравил жителей республики с 25-летием Конституции РФ
"Электротранспорт" Набережных Челнов заплатит "КАМАЗу" около 79 миллионов рублей
В театре Набережных Челнов собирают средства в помощь семье актера
Жительница Набережных Челнов получит 30 тысяч рублей за перелом руки в автобусе
В январе 2019 года в Татарстане стоимость бензина может вырасти на 1,7%
13 декабря в трех районах Казани отключат свет
СУ СКР Чувашии: информация, что инспектор ДПС сбил школьника, не подтверждается
В Татарстане назвали три района-лидера молочного животноводства
Все центры занятости населения Чувашии могут объединить в один