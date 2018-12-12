2018-12-13T12:55:00+03:00
Происшествия

Соцсети: в Казани водители устроили массовую драку прямо на дороге

Судя по видео, в потасовке никто серьезно не пострадал [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В Казани водители устроили массовую драку прямо на дороге.соцсети

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Как утверждают пользователи социальных стетей в Казани вновь произошла драка водителей. На этот раз на видео попал конфликт между компаниями молодых людей из двух легковушек. Все произошло, как говорится, "не отходя от кассы". Участники драки не стали отходить далеко от своих машин и начали выяснять отношения на кулаках прямо на дороге.

Никто из пешеходов или водителей других автомобилей не пытался остановить драку. Для многих показалось забавным, что эта потасовка закончилась также неожиданно, как и началась. Молодые люди, видимо, решили не доводить ситуацию до крайностей. Словно по неведомому сигналу они разошлись по своим автомобилям.

- Подумаешь, зарядились на целый день. Главное, все живы и здоровы, - комментирует инцидент интернет-пользователь Мия Рай.

- Даже не попортили друг друга, - отмечает Archie Apache

Остальные комментаторы ограничились смеющимися смайликами.

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