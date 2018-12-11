СМИ: В Казани парень и девушка надругались над 15-летним подростком прямо в подъезде

В Казани задержали 16-летнего парня и 17-летнюю девушку по подозрению в надругательстве над подростком, сообщает prokazan.ru. По данным источника, все произошло в подъезде дома №2 по улице Лушникова. Именно там парень и девушка надругались над 15-летним подростком.

Все произошо в минувшую субботу вечером, около 21:00. Следственный комитет, по данным источника, возбудил дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас следователи изучают все необходимые обстоятельства преступления.