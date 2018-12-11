2018-12-11T17:56:48+03:00
Общество

"Его руки уже онемели": В Ульяновске спасатели сняли с дерева ребенка, который пытался спасти кошку

Спуститься самостоятельно парень не сумел, но главную миссию выполнил – спас животное
Елизавета МАКАРОВА
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Кот застрял на дереве на высоте третьего этажа.Кот застрял на дереве на высоте третьего этажа.Фото: Алексей ФОКИН
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Эта история достойна сценария пусть и небольшого, но позитивного фильма. 11-летний житель Ульяновска увидел, что на дереве сидит кошка, которая вскарабкалась на высоту третьего этажа, но самостоятельно спуститься не может.

Парень думал не долго и поспешил на помощь бездомному животному. Он полез на дерево, смог достать кошку. Вот только сам без помощи посторонних спуститься вниз не мог. Уж больно высоко он находился.

Свидетелями спасательной операции стали десятки горожан, которые вызвали спасателей и, пока те ехали на место происшествия всячески поддерживали парня. Спасатели успели вовремя и помогли и ребенку, и кошке.

- Ребёнок находился на уровне третьего этажа, его руки к нашему приезду уже онемели, поэтому действовать нужно было безотлагательно. При помощи аварийно-спасательного оборудования и альпинистского снаряжения мы спустили ребенка вместе с кошкой вниз, – сказал спасатель второго класса Андрей Кранов.

Мальчик поблагодарил спасателей и забрал кошку к себе домой, пообещав о ней заботиться.

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