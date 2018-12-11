2018-12-11T19:38:32+03:00
Происшествия

В Татарстане мать, изрезавшую восьмимесячного сына, приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии

Женщина взялась за нож из-за того, что ребенок начал хныкать и плакать
Лика ИСАЕВА
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Суд не поверил раскаянию женщины.Суд не поверил раскаянию женщины.Фото: Евгения ГУСЕВА
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24-летняя женщина во время допросов раскаивалась, и заявляла, что теперь будет заниматься воспитанием своего восьмимесячного сына, которого изрезала в пьяном угаре. Мальчик был срочно отправлен в больницу и выжил.

Вот только суд эти слова матери оценил, как попытку уйти от ответственности, и за неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с истязанием малолетнего, приговорил ее к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима.

Напомним, в сентябре этого года в татарстанском селе Ютаза молодая мать принимала в доме сожителя и свою подругу. Пили несколько дней к ряду. В один из моментов хозяйка по пьяной лавочке поссорилась с гостями.

Крики взрослых разбудили восьмимесячного сына осужденной. Он начала хныкать и плакать. Разъяренная мать прикрикнула на ребенка, но тот не успокаивался. Тогда женщина схватила нож и изрезала малыша. Дело могло закончится и его гибелью, если бы не вмешалась та самая подруга. Она оттолкнула мать от ребенка и вызвала «скорую». Правоохранители тут же возбудили уголовное дело в отношении нерадивой мамы.

Которая, в свою очередь, уже попадала под внимание органов опеки Ютазинского района. Женщина заверила чиновников, что обязательно исправится. Вот только своего обещания она так и не сдержала.

Пока шло следствие, ребенка лечили в местной больнице. Местные жители приносили мальчику игрушки и детскую одежду.

В настоящее время ребенок выписан и находится под опекой, его мать была лишена родительских прав.

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