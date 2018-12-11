Травматолог ДРКБ Татарстана: катание на «ватрушках» может привести к компрессионному перелому позвоночника ребенка

В этот вторник, 11 декабря, на пресс-конференции с журналистами заведующий травматолого-ортопедическим отделением ДРКБ Алексей Глушков в связи с зимними развлечениями детей назвал неуправляемые «ватрушки» опасными.

По его словам, при появлении их в массовом обиходе количество травм на горках увеличилось в 3 раза. Именно травмы на «ватрушках» чаще всего приводят к компрессионному перелому позвоночника ребенка.

Последующее после этого лечение и восстановление может вычеркнуть почти целый год из детской жизни.

Но не только беспечное катание на лыжах, санках и «ватрушках», при которых чаще всего можно получить повреждение, беспокоит детского травматолога.

По словам Алексея Глушкова, зимой также фиксируется увеличение количества обморожений и провалов детей под лед, а игра в снежки из-за неаккуратности может привести к повреждению глаз и лицевой части черепа.

Кроме того, не нужно забывать и о прилипаниях. Это когда дети начинают на спор облизывать метал на морозе. Как утверждает травматолог, несмотря на комичность ситуации - это может привести к серьезным повреждениям. И такие случаи с прилипанием в Татарстане происходят довольно часто.