2018-12-11T19:38:32+03:00
Общество

В Европе и на Ближнем Востоке МПГУ провел семинары для преподавателей русского языка как иностранного

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Преподаватели Московского педагогического государственного университета (МПГУ) завершили работу в рамках проекта «Современная методическая школа «Русский язык в поликультурном мире» при поддержке Россотрудничества. В течение нескольких дней они провели цикл семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий и тренингов для преподавателей русского языка сразу в четырех странах Европы и Ближнего Востока. Их слушателями стали педагоги Ливана, Сирии, Дании, Бельгии, к которым присоединились их коллеги из Ирландии, Нидерландов, Люксембурга, а также представители западноевропейских и ближневосточных СМИ.

- Мы хотели не только поделиться накопленным в нашем университете опытом, - говорит руководитель проекта, доктор филологических наук, профессор Кафедры русского языка МПГУ Светлана Колесникова, - Но и помочь преподавателям вузов и учителям школ применять на практике новые формы и методы в обучении русскому как иностранному, а также в преподавании других учебных предметов на русском языке.

В каждой стране были темы, вызывавшие особый интерес участников. Участники «Современной методической школы» в Копенгагене проявили интерес к проблемам социолингвистики, библиотерапии и психологическим приемам работы с детьми-билингвами. Интерактивные занятия, посвященные ресурсам кинопедагогики, работе с художественным и документальным кино, которые провел ректор МПГУ Алексей Лубков, стали центральными в семинаре.

Педагогов Ливана заинтересовали приемы преодоления культурно-языкового шока, задания по развитию лингвистического мышления детей-билингвов, образовательные ресурсы для разноуровневого обучения русскому языку как иностранному. С большим интересом они участвовали в занятиях по кинопедагогике, игровым технологиям, современным методикам обучения подростков русскому языку.

Сирийским педагогам были интересны методики обучения школьников текстовой деятельности на уроках русского языка, позволяющие реализовать диалог культур, они с удовольствием осваивали методику использования языковых игр на уроках русского языка как иностранного. Особенно востребованными были психологические тренинги, связанные с трудностями эмоционального развития и психологическими особенностями подростков, формированием целевого поведения и волевого интеллекта в условиях военного времени.

Внимание педагогов Бельгии привлекли мастер-классы по технологиям успешного обучения русскому языку в условиях внеязыковой среды в школе, методикам современного образования, работе с русской классической и современной литературой. Кроме того, в Брюсселе команда ученых и преподавателей МПГУ приняла активное участие в организации и проведении конкурса по русскому языку.

Всем участникам методических мероприятий были выданы сертификаты.

Работа преподавателей МПГУ рамках проекта «Современная методическая школа «Русский язык в поликультурном мире» получила высокую оценку как со стороны слушателей курсов всех четырех стран, так и со стороны организаторов.

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