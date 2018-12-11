В Москве 13-летнюю девочку из Чебоксар продержали ночь в полиции после заявления о секс-насилия над ней

В дикой истории разбираются следователи Москвы: в отделе полиции «Замоскворечье» 13-летнюю девочку из Чебоксар, заявившую об изнасиловании, продержали всю ночь, словесно издеваясь и унижая ее.

О вопиющем факте отношения к подростку узнала детский омбудсмен России Анна Кузнецова, и обратилась к прокурору Москвы с просьбой проверить сообщения об этой ситуации.

К этому времени известно, что потерпевшей 13 лет, и она приехала из Чебоксар в Москву еще 3 декабря, якобы после ссоры с матерью. Девочка утверждает, что та с ней плохо обращалась. В столице она поселилась у каких-то друзей, и 9 декабря оказалась в квартире гражданина Турции.

Там мужчина, по предварительным данным, попытался ее изнасиловать и совершил в отношении подростка секс-насилие. Девочке удалось вырваться, и убежать.

На пострадавшую на улице обратила внимание прохожая, и в 20.30 отвела ее в полицию, узнав, что с ней произошло. Но, увидев, как с подростком разговаривают сотрудники полиции, была вынуждена обратиться в Общественный Наблюдательный Комитет. Со слов москвички, девочку словесно унижали и издевались над ней. В итоге благодаря вниманию Анны Кузнецовой и началась прокурорская проверка.

На сегодня известно, что задержан мужчина, напавший на девочку. В деятельности сотрудников ОП «Замоскворечье» усмотрели нарушения: 13-летнего подростка, попавшего с тяжелую жизненную ситуацию, необходимо было сразу оправить в социальный приют, но полицейские всю ночь продержали девочку в здании отдела.

Кроме того, правоохранительными органами будет выясняться и то, что за конфликт с родителями заставил девочку сбежать из дома, почему взрослые не искали ее, и как несовершеннолетняя смогла добраться из Чебоксар до Москвы.