Гипермаркет «Эссен» станет вкуснее для покупателей

1 декабря стартовал партнёрский проект сети «Эссен» и сети кафе ««Рок’н’роллы». Проект предполагает открытие кафе площадью 70 кв.м. на 32 места в гипермаркетах сети. «Рок’н’Роллы» предлагают полноценное меню, включающее в себя не только азиатскую кухню, но и пиццу, закуски во фритюре, горячие европейские блюда. Еду готовят профессиональные повара. В Татарстане подобные решения еще никем не реализованы.

Это нововведение - расширение функции магазинов. Руководство сети «Эссен» реализует стратегию гипермаркета как развлекательного формата. В рамках подобной стратегии на ближайшие три года сеть нацелена на качественные изменения. Гипермаркет сможет предложить дегустации, быстрый перекус, демонстрации новинок, развлекательные мероприятия, проведение праздников. В республике Татарстан Эссен – первые гипермаркеты, которые предложат покупателям возможность отдохнуть в процессе покупок. Задача – превратить покупки из утомительного процесса наполнение тележки в развлечение. Покупатель приходит не просто за широким ассортиментом и покупками.

Партнер – сеть кафе «Рок’н’роллы» – был выбран cогласно анализу рынка, сеть занимает в Набережных Челнах лидирующую позицию по оборотам. Компания открыла 25 заведений в различных городах и в следующем году празднует десятилетний юбилей.

Марат Лотфуллин, Региональный директор Поволжья, сеть «Рок’н’Роллы»:

«Мы видим будущее в новом формате соединения магазина и ресторана. Это позволит не только купить всё необходимое для дома, но и восстановить силы на месте. В новом формате гости могут сделать выбор из ассортимента разнообразных блюд, приготовленных на "ресторанном" уровне, и получить свой заказ за время, соизмеримое со сроком обслуживания в точке фаст-фуда. Для нас это первый опыт сотрудничества с гипермаркетом в формате фудкорта. Мы поработали не только над изменением бизнес процессов, но и над самим продуктом. И открыли новый ресторан за рекордное для себя срок – 2 недели»

Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»:

«Сейчас эффективность использования торговых площадей становится важной составной частью работы любого ритейлера, каждый метр площади должен быть максимально эффективен и полезен для покупателя. Именно поэтому мы обратились к стратегии расширения формата гипермаркета. Это путь от магазина, где делают покупки до места, где можно не только полезно, но и приятно провести время»

СПРАВКА

Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») - крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».

Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Годовой оборот за 2017 год по формату «гипермаркет» составил более 13,8 млрд. рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети. За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей. Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.

«Feed Food Family» - ресторанный холдинг, в который на данный момент входит 25 кафе четырех сетевых концепций: кафе «Рокнроллы», пиццерия «PIPA», стрит-фуд «Шаурмишка», гастро-пиццерии «ТЯП – ЛЯП».

Первое кафе на 8 посадочных мест открылось в 2009 году в Набережных Челнах.

Кроме ресторанного бизнеса холдинг занимается заведениями в сфере развлечений. Это караоке-клуб «ПИПЛ», сеть кальянных «Дуть». Для клиентов создан единый Контакт Центр. Компания планирует свое развитие не только в Татарстане, но и в других регионах РФ.