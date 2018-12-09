Герои России – уроженцы Татарстана

Ее установила Государственная Дума Российской Федерации своим Указом 26 января 2007 года, российские парламентарии приняли законопроект не раздумывая, в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».Авторы законопроекта в этой пояснительной записке выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ

В Казани в этот день вспоминают лейтенанта Козина Алексея Владимировича. 23-летний командир танкового взвода 93-го механизированного полка 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России получил это звание посмертно.

Будущий танкист родился 28 мая 1976 года в Казани. Рос обычным мальчишкой – с ватагой друзей пропадал на улице, зимой играл в снежки, летом катался на велосипеде. Учиться пошел в гимназию №7, которая расположена в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. В роду Алексея все мужчины были военными, поэтому вопрос, кем стать, перед мальчиком не стоял.

Мама Алексея, Лариса Александровна, вспоминала, что на решение стать танкистом на него повлиял подарок курсанта-старшекурсника танкового училища. Маленький мальчик вместе с мамой гулял мимо училища, и ему подарили игрушку – оловянный танк. Эта игрушка стала талисманом Алексея, и еще во время учебы в школе, он предупредил маму, что будет поступать только в танковое училище. Сдав экзамены за 11-й класс, он сдал документы в Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище. Отбор был серьезным, но Алексей все испытания прошел с честью, и вскоре примерил форму курсанта.

Алексей Козин во время присягиФото: из личного архива

Учиться Алексею нравилось, и он буквально бредил будущей службой. В 1999 году он в строю выпускников торжественно прошагал по плацу, сверкая звездочками на лейтенантских погонах. Он всегда мечтал попасть служить в «горячую точку», где смог бы проявить все, чему научился в училище. Его мечта сбылась – он был назначен на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России.

Его первый бой оказался и последним. 5 сентября 1999 года танку, которым командовал лейтенант Козин Алексей, получил боевую задачу. Он должен был эвакуировать из-под огня военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел заблокированных в районе населенного пункта Дучи в Новолакском районе Дагестана. Но когда пехота вместе с танком Т015 попыталась пробиться к окруженным, оказался под перекрестным огнем противника.

Пехоте пришлось залечь, боевики не позволяли солдатам поднять головы, и тогда Козин принял решение продолжить движение, стреляя по укрепленным позициям террористов.Танк подбили из гранатомета. Кумулятивный снаряд прошил борт. Тяжело были ранены заряжающий и наводчик танковой пушки. У них были обожжены лица и множество осколков впились в тела. Но танкисты прицельно стреляли по противнику из горящего танка из пулемета и пушки, не покидая его. Боевикам был нанесен ощутимый урон. Но ситуация для экипажа танка была серьезной. Тогда Алексей приказал своим раненным подчиненным отойти в тыл, чтобы доложить о подбитом танке.

В танке Козин остался один. Он продолжал вести неравный бой, отстреливаясь от боевиков и прикрывая товарищей. Бандиты предприняли попытки захватить боевую машину, окружив ее и ведя шквальный огонь из имеющихся у них противотанковых средств и другого стрелкового оружия. Козин отстреливался до последнего. На помощь к нему уже спешили товарищи, но подойти к танку было невозможно.

В какой-то момент стрельба из танка прекратилась. Оказалось, что выстрел снайпера боевиков оборвал жизнь лейтенанта. Но благодаря его смелым и отважным действиям он ценой своей жизни спас своих подчиненных – раненные таксисты смогли отойти в безопасное место.

Выписка из Указа Президента России Бориса Ельцина:

За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, лейтенанту Козину Алексею Владимировичу Указом Президента РФ №1494 от 12.11.1999 г. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На доме №60 по проспекту Хусаина Ямашева в Казани, где вырос Алексей Козин, сегодня проживает его мама – Лариса Александровна. Там имеется памятная табличка с его именем и описанием подвига. Гимназии, где учился Герой, присвоено его имя. В Ново-Савиновском районе Казани есть улица Алексея Козина. Она ведет ко Дворцу Водных видов спорта, где тренируются и соревнуются дети и взрослые, отстаивая честь России на международных соревнованиях.

В память о Герое в Казани ежегодно проходит Всероссийский мемориальный турнир имени Героя России Козина Алексея Владимировича по Армейскому рукопашному бою. Его традиционно принимает спортивный комплекс Казанского высшего военного командного училища (бывший Казанский филиал Челябинского танкового института).

В 2015 году в день рождения Героя России Алексея Козина, на здании Казанского авиационно-технического колледжа торжественно открыта мемориальная доска с именем героя.

ВЫЖИЛ В АДУ

Для Героя России Александра Супонинского из Альметьевска этот день – день памяти сослуживцев из 6-ой роты 2-го парашютно-десантного полка 76-ой Черноговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии, с которыми он плечом к плечу 29 февраля 2000 года отражал нападение крупной группировки боевиков на высоте 776.0 возле чеченского селения Улус-Керт в Шатойском районе Чечни. Из 90 бойцов, принявших бой, выжили только шесть человек. Среди них был и Александр Супонинский.

Призывник Супонинский призвался в Вооруженные Силы России в 1999 году, в военкомате сразу определили его в десант. Молодой человек был несказанно рад – сбылась мечта детства. Когда узнал, что попал в легендарную Черниговскую дивизию ВДВ, гордился и сам для себя пообещал, что будет равняться на тех, кто в рядах этой дивизии служил Отечеству. Уже через три месяца, приняв присягу, попросил вместе с товарищами отправить его в Чечню, в «горячую точку». Эту просьбу удовлетворили.

Алексадр СупонинскийФото: из личного архива

Первая стычка с боевиками у бойцов 6-ой роты произошла 8 февраля, а уже 29 февраля их отправили на высоту 776.0. цель - блокировать проход через Аргунское ущелье. По информации разведки через ущелье должна была пройти крупная группировка боевиков, которую возглавлял известный полевой командир Хаттаб. Вот только количество боевиков, которые вышли в ущелье, оказался более значительный, чем ожидалось: численность ваххабитов составила от полутора до двух тысяч человек. Десантников было в 15-20 раз меньше.

Десантники заняли удобные позиции на склонах гор, «заперев» боевиков в «котле». Поняв это, Хаттаб отдал приказ уничтожить всех, кто оказался на высоте 776.0. На головы десантников обрушился шквальный огонь.

Боевики предпринимали атаку за атакой, шли цепью по 50 человек. Редевшие ряды российских солдат отражали эти атаки. Подкрепления для них не было. А «духи» словно вырастали вновь в цепи, в которой только что кто-то был убит.

Десантники почти сутки отражали эти атаки, отдыхая несколько раз за все это время. Полчаса – и не больше, пока боевики собирали на поле бое раненных и убитых, и не поднимались вновь в атаку.

Несмотря на отчаяние и безысходность, которое однажды на секунду охватило Супонинского, он продолжал стрелять, мстя за своих товарищей, погибавших рядом с ним. Время от времени боевики шли в рукопашную на десантников. Российские солдаты удерживали позиции, несмотря на большие потери.Помощи не было – ущелье окутал плотный туман, и вертолеты и самолеты не смогли порваться к десантникам. Оказались бессильными даже артиллеристы.

Когда пришла ночь, то она не принесла облегчения и передышки – ваххабиты пошли в атаку во весь рост. Позже, во время осмотра места боя, стала понятна причина такого безрассудства – на месте позиций боевиков обнаружили сильнодействующие наркотики.

Когда наступило утро, в живых остались семь человек, во главе с комбатом подполковником Марком Евтюховым. Тогда он и корректировщик – капитан Виктор Романов, отправив выживших и раненных в тыл, вызвали огонь на себя.

«За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе» Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2000 года гвардии старшему сержанту Супонинскому Александру Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Еще 21 десантник из 6-й роты получили высокую награду. Посмертно.

ПЕРЕХИТРИЛ «ДУХОВ»

Свою высокую награду – медаль Золотая Звезда, Герой России Алексей Кораблев, получил в 20 лет. В Вооруженные Силы России чистополец призвался декабре 1998 года. До этого момента работал слесарем на Чистопольском Часовом заводе.

Алексей стал стрелком в 503-м гвардейском Фастовском ордена Ленина Краснознамённом орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени мотострелковом полку 58-й армии. На тот момент этот полк размещался во Владикавказе, в Республике Северная Осетия – Алания. В октябре 1999 года подразделение перебросили в Чеченскую Республики. Алексей Кораблёв и его однополчане штурмовали Бамут, Шали, Урус-Мартан.

Алексей КораблевФото: из личного архива

Свой подвиг стрелок совершил в январе 2000 года. 14 января 2000 года мотострелковый взвод 503-полка и разведгруппа 160-полка были окружены ваххабитами и заблокированы на укрепленной высоте 950.8 в районе села Дуба-Юртв Шалинском районе Чечни. Бой продолжался несколько часов, и боеприпасы уже были на исходе. Боевики уже подошли вплотную к позициям разведчиков, и командир отдал приказ оставшимся бойцам отступить. Вот только в этот момент стрелков уже прижали к отвесному каменному многометровому склону.

Прикрывать отход товарищей остались гвардии рядовой Алексей Кораблёв и его командир отделения. Они сдерживали боевиков до наступления темноты, а потом смогли ускользнуть, скатившись в овраг. Там они нашли своего раненного сослуживца. Сутки пробирались к своим Кораблев и сержант, неся на руках истекающего кровью офицера. Пришли в часть, когда командир уже подписывал наградной лист на него. Посмертно. Услышав, что во время ночного боя пулемет Кораблёва замолчал, все решили, что отважные стрелки погибли, прикрывая отход товарищей. Пришлось переписывать наградной лист.

За мужество и героизм, проявленные при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2000 года гвардии рядовому Кораблёву Алексею Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации.