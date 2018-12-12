2018-12-13T12:55:00+03:00
Общество

НПФ: Как самому накопить на пенсию?

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«Я слышала, что кроме накопительной пенсии в негосударственных пенсионных фондах можно формировать и дополнительную пенсию. В чем ее суть? Может ли человек сам себе копить на пенсию?»

П. Урманчеева, Чистополь.

Отвечает и. о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира Розяева:

«Конечно может! Сегодня у каждого человека есть возможность увеличить свой пенсионный капитал, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Причем чем раньше вами будет принято решение о формировании «второй пенсии» по программам негосударственного пенсионного обеспечения, тем больше вы сумеете накопить и тем самым сократить разрыв в доходах при выходе на пенсию!

Например, Национальный НПФ предлагает целый ряд личных пенсионных программ, которые позволяют клиентам Фонда на пенсии получать вполне приличные дополнительные выплаты. Можно подобрать для себя наиболее подходящую программу. Вы самостоятельно определяете оптимальный период накопления, порядок и периодичность внесения взносов. Ежегодно средства на вашем пенсионном счете увеличиваются за счет инвестиционного дохода выбранного вами фонда.

Доходность Национального НПФ по программам негосударственного пенсионного обеспечения в 2017 году составила 11,53%, это один самых высоких показателей среди пенсионных фондов.

При заключении пенсионного договора вы можете назначить правопреемников. Кроме того, клиенты НПФ, уплачивающие пенсионные взносы по индивидуальному договору негосударственного пенсионного обеспечения, имеют право на социальный налоговый вычет - 13% от суммы пенсионных взносов. Предельная сумма взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год.

Заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения можно в любом из подразделений Фонда. Для этого при себе достаточно иметь: паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельство об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). На территории Татарстана офисы Национального НПФ работают в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе.

Ознакомиться с личными пенсионными программами, особенностями системы негосударственного пенсионного обеспечения можно на сайте Фонда. Также для удобства наших клиентов мы создали пенсионный калькулятор, который позволяет рассчитать размер своей будущей негосударственной пенсии при выборе конкретной программы»

ОА «Национальный НПФ». Лицензия ЦБ № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, 4. Перед заключением договора ознакомьтесь с Уставом и Пенсионными правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения средств пенсионных резервов.

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