«Не все мечты сбываются»: «Рубин» поиздевался над «Зенитом» и на поле, и в Твиттере

Глядя на стартовый состав «Рубина» в последней игре календарного года против лидера чемпионата страны «Зенита», на ум приходил только один вопрос – кто такие Сагитов и Абдуллин, и почему они оказались в основе команды.

«ЗЕНИТ» БЕЗ ДЗЮБЫ, «РУБИН» БЕЗ АЗМУНА, ПОЛОЗА, ПОДБЕРЕЗКИНА И ЕЩЕ МНОГО КОГО

Ответ, собственно, лежал на поверхности. Оба футболиста – воспитанники клуба, а в состав попали, естественно, не от хорошей жизни. Судите сами – Кудряшов, Чико, Подберезкин и Игорь Коновалов травмированы, Полоз и Цаллагов не могли играть с «Зенитом», так как принадлежат питерскому клубу, не смог сыграть Устинов, а лидер команды Азмун перебрал желтых карточек. Вот и пришлось Курбану Бердыеву бросать в бой необстреленных бойцов.

В итоге Раиль Абдуллин занял место на фланге защиты. Компанию ему в обороне составили осваивающийся в основе клуба Калинин, а также Сорокин, Навас и Уремович. Гранат уже, наверное, привык играть опорника. На сей раз компанию ему составили Камболов и Могилевец. В атаке же вместе с Байрамяном играл Артур Сагитов. Для обоих новобранцев, к слову, это был первый матч в основе «Рубина».

У «Зенита» также были проблемы с составом – не играл основной форвард «Зенита» и главная медийная личность в российском футболе – Артем Дзюба. Впрочем, состав у «Зенита» настолько внушителен, что потерю бойца могли и не заметить.

СТАТИСТИКА НИЧЕГО ХОРОШЕГО КАЗАНЦАМ НЕ ОБЕЩАЛА

В пользу «Зенита» говорило все – от состава до истории личных встреч. В последний раз «Рубин» побеждал в Петербурге в далеком уже 2012-м. С тех пор 4 поражения и одна ничья с разницей мячей 17:7 не в пользу «Рубина».

Однако тем и хорош футбол, что там полно неожиданностей. «Зенит» хотел попрощаться с болельщиками на мажорной ноте и заставить их забыть позорный матч в Туле. У «Рубина» же задача, казалось бы, была проста – не пропустить и, по возможности, пробовать забить.

«ФОРВАРД» СОРОКИН И НЕУВЕРЕННЫЙ ЛУНЕВ

Воплотить идею в жизнь удалось уже в дебюте. Вновь «Рубину» помог стандарт. Последовал навес с углового и Егор Сорокин, опередив голкипера «Зенита» Лунева, вколотил мяч в ворота.

Фото: ФК "Рубин".

Большого количества моментов в первом тайме не было. «Зенит» пытался атаковать, но раз за разом натыкался на плотные ряды казанской обороны. Можно вспомнить разве что дальний удар Паредеса. Мяч прошел рядом со штангой.

В концовке первого тайма Лунева вновь едва не наказали за ошибку. Руслан Камболов заметил, что вратарь «Зенита» далеко вышел из ворот и метров с 40 запустил «парашют» за спину голкиперу. Получилось чуть выше, что и спасло «Зенит».

Впрочем, 9 декабря точно был не день Лунева. В дебюте второго тайма Калинин забросил мяч в штрафную, где находились Лунев и защитник Анюков. Казалось, что кто-то из них легко вынесет мяч. Вот только зенитовцы не разобрались, кому доигрывать эпизод. В этот момент из-за спины Анюкова выбежал Сорокин и головой переправил мяч в ворота. Дубль оформил Сорокин. Кстати, Егор, на секундочку, воспитанник «Зенита».

А БЫЛ БЫ И ХЕТ-ТРИК

Пропустив второй гол, «Зенит» помчался в атаку и все же добился своего. На исходе часа игры Эрнани ворвался в штрафную казанцев и его повалил на землю дебютант Абдуллин. Судья не колебался – пенальти. К точке подошел Паредес и четко реализовал одиннадцатиметровый.

Бердыев после этого поменял Абдуллина на другого юниора – Данила Степанова. Тот, к слову, картины не испортил. «Зенит» продолжал атаковать, а «Рубин» отвечал контратаками. Так, хороший момент был у Байрамяна, которому дали пробить с 20 метров. Мяч пролетел мимо ворот.

А вот на 77 минуте казанцы вновь добились своего. Последовал навес со штрафного и удар по воротам. Лунев вытащил мяч из-под перекладины, но не смог его зафиксировать и отпустил перед собой. Там как раз находился вездесущий Сорокин, который и отправил мяч в цель. Хет-трик? Увы, но нет, в момент удара у Сорокина усмотрели положение вне игры.

«ГЕНИАЛЬНЫЙ СЕЙВ ОТ НЕ МЕНЕЕ ГЕНИАЛЬНОГО ИГРОКА»

Концовка прошла в массированных атаках петербургского клуба. Моменты были, например, Иванович оказался совсем один в центре штрафной и бил с 8 метров, но голкипер «Рубина» Бабурин спас команду.

Еще в одном эпизоде Кузяев навесил во вратарскую и казанцев спас…Антон Заболотный. Форвард «Зенита» пытался головой переправить мяч в ворота, но тот отскочил в другую сторону.

Фото: ФК "Рубин".

«Рубин» сразу же поглумилдся над этой ситуацией в своем «Твиттере», написав: «Гениальный сейв от не менее гениального игрока, не правда ли». Так или иначе, но «Рубин» закончил год на позитиве. Победа над лидером чемпионата позволила казанцам набрать 25 очков и подняться на 6 место.

«ЕСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РЕЗУЛЬТАТА»

- Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело, но есть удовлетворение от результата. Я благодарен Всевышнему за то, что молодые ребята, наши воспитанники, первый раз вышли и одержали победу над лидером нашего чемпионата, заслуженным лидером. В целом, удовлетворение есть. Абдуллин попросил замену, может быть, я бы его так и не менял. Вышел Степанов, волнуясь, но вышел неплохо. Доволен Сагитовым. Что касается Сорокина, то во-первых, волнообразно идёт у него подготовка: там, где он выглядит очень хорошо – мы ему доверяем, там, где не очень хорошо – не доверяем. На данном этапе он достаточно в хорошей форме. Мы рады тому, что он прогрессирует, стал много думать, правильно перестраиваться. А то, что он при стандартах опасен, было ясно, когда он только к нам пришёл. У него навыки нападающего при стандартных положениях очень сильно развиты, очень хорошо развито чутьё, куда отскочит мяч, куда бежать при добиваниии, - прокомментировал итог матча Курбан Бердыев.

Отметим, что после окончания встречи «Рубин» в своем Твиттере изрядно поиздевался над «Зенитом». Апогеем стала фотография игрока «Зенита» Олега Шатова на фоне баннера титульного спонсора клуба, которую «Рубин» сопроводил подписью – «Не все мечты сбываются».