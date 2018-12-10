Castorama, Егор Крид и Иосиф Кобзон: чем интересовались татарстанцы в 2018 году

2018 год подходит к концу, а вместе с ним в историю уходят и актуальные в этом году темы. Татарстанцев, судя по их интернет-запросам, больше всего в этот период интересовали открытие магазина Costorama, личная жизнь Егора Крида и смерть Иосифа Кобзона.

Если говорить о событиях, которые происходили исключительно на территории региона, то "Яндекс" сделал вывод, что жители республики отдавали большое внимание не только открытию "Costorama", но и факту пожара в торговом центре "Порт", вспышке кори в Татарстане, открытию пляжа "Камское море" в Лаишево, фестивалю болельщиков ЧМ-2018 и созданию республиканского министерства по делам молодежи.

Помимо этого, татарстанцы болели за Алину Загитову и Евгению Медведеву, интересовались Хабибом Нурмагомедовым, Игорем Акинфеевым и Артемом Дзюбой. Также татарстанцы скорбели по Олегу Табакову и Стивену Хокингу.

А из телепрограмм татарстанцы предпочитали шоу, в которых были Егор Крид, Ольга Бузова и экстрасенсы.