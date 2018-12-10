2018-12-11T17:56:48+03:00
Происшествия

Житель Чувашии напал с ножом на полицейского, а также натравил на него и его коллегу собак

Мужчину до этого уже судили за насилие в отношении правоохранителей
Лика ИСАЕВА
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Пока полицейские отбивались от собак, злоумышленники смогли сбежать.Пока полицейские отбивались от собак, злоумышленники смогли сбежать.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Нападение на двух оперативников МВД Чувашии произошло в ночь с 7 на 8 декабря в Чебоксарском районе республики. Ранее владельцы садовых и дачных участков у деревни Липово обратились в полицию с заявлением о том, что неизвестные обворовывают их домики.

Для проведения оперативно-розыскных мероприятий два сотрудника полиции вышли на место. На одной из аллей они заметили двух мужчин, которые шли с большими мешками. Услышав требование остановиться, неизвестные начали убегать. Оперативники бросилисчь в погоню.

Одного из злоумышленников догнали быстро, но тот сдаваться не спешил. Мужчина выхватил нож, бросился на одного из полицейских и нанес им не менее двух ударов в ногу. Вместе с незнакомцами было несколько собак. И злоумышленник с ножом крикнул им: "Фас!". Овчарки выполнили приказ и покусали полицейских. Пока они отбивались от собак, двое незнакомцев скрылись.

- Спустя несколько часов местонахождение подозреваемого было установлено и он был задержан, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Обоим пострадавшим сотрудникам полиции была оказана необходимая медицинская помощь.

Задержанный оказался 56-летний житель Новочебоксарска уже ранее судимый за нападение на полицейского с ножом. В тот раз ему также удалось ранить стража порядка. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

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