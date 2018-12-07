Казалось бы, причем здесь Пушкин? : в Казани состоялась премьера фильма "Заповедник"

В четверг, 6 декабря, в Казани состоялась премьера комедии "Заповедник" по мотивам одноименной книги Сергея Довлатова. Продюсером, исполнителем главной роли, автором саундтреков фильма выступил Сергей Безруков. Не зря же в народе говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

Сюжет картины можно описать словами из песни "Шаланды Полные Кефали". Помните такую? Там есть строчка "Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет". Главный герой "Заповедника" поет, конечно, отнюдь не тихим голосом - на то он и рокер (пусть и не совсем успешный). Но он тоже Константин и тоже с гитарой.

Из-за вечных запоев гитариста Костю выгоняют из группы. Не то, чтобы группа была популярна, но хоть какие-то деньги Косте она приносила. А тут его просто на улицу вместе с гитарой отправили и «волчий билет» выдали. Так и сказали, мол, не работать тебе, друг, больше никогда в шоу-бизнесе с такой репутацией. А Костя человек-то неплохой вовсе - добрый, верный, любящий, любимый своей маленькой дочкой и даже женой, отношения с которой у него, правда, уже долгое время на грани развода.

Однако Костя - личность творческая, поэтому понят его нелегко. Ему хочется свободы, спокойствия и возможности творить. Поэтому он сбегает из семьи и попадает... в пушкинский музей. Казалось бы, причем здесь Александр Сергеевич? Впрочем, а почему бы и нет?! Кто если не он и воздух, которым он когда-то дышал, вдохновят зависимого от алкоголя рокера встать на ноги и заняться творчеством? Главный герой выстраивает аналогию между своей жизнью и судьбой самого Пушкина, и это заставляет его задуматься. К тому же, у Кости так ловко получается пересказывать методичку для экскурсоводов.

Как только Костя перестает пить, все начинает налаживаться: жена с дочкой возвращаются к нему, карьера идет в гору. Из музея, правда, увольняют, но это не беда - главный герой уже успел взять от него то, что ему было нужно.

Вот, впрочем, и весь сюжет. Рокер-алкоголик находит силы для того, чтобы встать на ноги, погрузившись в мир Пушкина. Несложная, но красивая история. К тому же она украшена прекрасными песнями в исполнении Сергея Безрукова.