2018-12-14T16:35:48+03:00
Конкурсы и тесты

Голосование в фотоконкурсе «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани стартует с 10 декабря

У вас будет пять дней для того, чтобы выбрать победителя еженедельной акции
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Очень часто говорят, что домашние питомцы (собаки, кошки, птички, рыбки, зебры и т.д.) похожи на своих хозяев, копируют их поведение, жесты и мимику это мы и хотим проверить!

Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец.

Каждый понедельник на нашем сайте стартует голосование, и наши читатели выбирают лучшее фото. Голосование останавливается в пятницу в 16.00.

Фото победителя мы каждую неделю (по средам) публикуем в газете «Комсомольская правда» (Толстушка). Также возможны и приятные сюрпризы.

Итак, первое голосование стартует уже 10 декабря. Представляем вам претендентов на победу.

Напомним, вы также можете стать участником еженедельного фотоконкурса «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани. Пришлите фото со своим питомцем на адрес kpkzn@yandex.ru.

Напомним, обязательное условие - фотография должна быть качественной. Также не забудьте указать Ваши ФИО, имя питомца и Ваш контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ

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