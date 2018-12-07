Завершено народное голосование от «Комсомольской правды» в Казани и создателей фильма «Ёлки Последние»

Начиная с 4 декабря жители Татарстана на сайте «Комсомольской правды» в Казани голосовали за своего героя. В итоге победила оперативный дежурный службы «112» Татарстана Наталья Петряева. Она по телефону помогла принять стремительные роды у жительницы Пестречинского района республики.

Фото: Лика ИСАЕВА

Получив 43% от всех голосов, Наталья Петряева получает билет на звездную премьеру фильма «Ёлки Последние» с участием режиссера Тимура Бекмамбетова, которая пройдет 18 декабря в сети кинотеатров «Киномакс».

Напомним, что татарстанцы могли также отдать свой голос за инспектора Госавтоинспекции Казани Рамиля Тимомеев (23% голосов) и школьника из Высокогорского района Татарстана Кирилла Цветкова (34% голосов).