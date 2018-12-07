В Татарстане экс-чиновницу по делу о смерти приемной девочки приговорили к условному сроку

Завершен судебный процесс по одному из двух уголовных дел, возбужденных по факту гибели от побоев 9-летней девочки в приемной семье села Горки Алексеевского района.

Так, виновной в халатности признали экс-начальника местного отдела опеки и попечительства 56-летнюю Елену Секалину.

Было установлено, что в марте 2016 года в приемную семью Григорьевых под опеку были переданы четыре ребенка. А в феврале 2017 года замдиректора местной школы сообщила Секалиной, что у одного из детей – 10-летней девочки имеются телесные повреждения. Однако тогда чиновница это должным образом не проверила.

К тому же Секалина не проверила на подлинность свидетельство о браке тогда еще будущих опекунов, которые, как оказалось, находились в разводе.

Не составляла она и акты проверок условий жизни отданных Григорьевым детей. При этом, как оказалось, мать семейства систематически била двоих из них. В итоге от побоев погибла 9-летняя девочка, которая пролежала без врачебной помощи в муках несколько дней.

- Свою вину бывшая чиновница полностью признала. Суд приговорил ее к 1,5 годам условного срока, с испытательным сроком 1 год, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, по факту гибели девочки помимо этого уголовного дела было возбуждено еще одно. В нем единственным и главным фигурантом выступает глава приемной семьи 39-летний Роман Григорьев. Именно он, по версии следствия, жестоко избил ребенка, после чего он скончался. Свою вину мужчина признал, но лишь частично.

Также уголовное дело возбуждено и на мать семейства - 37-летнюю Эллу Григорьеву. Женщину обвиняют в том, что она истязала сестру погибшей девочки.