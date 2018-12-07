В Татарстане мужа бизнесвумен задержали за попытку убийства экс-сотрудницы из-за порчи

59-летнего Михаила Баранова из Нижнекамска обвиняют в покушении на убийство.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае этого года между супругой мужчины, которая владеет парикмахерской, и одной из ее работниц произошел конфликт. В итоге последняя уволилась.

После чего, со слов Баранова, через некоторое время члены его семьи стали болеть, а также замечать «вмешательство потусторонних сил».

В итоге его жена обратилась к экстрасенсам. Она показывала им фотографии женщин из своего окружения. Все, кто консультировал бизнесвумен, утверждали, что на ее семью навела порчу именно та самая уволенная 50-летняя сотрудница.

Узнав об этом, как уверены следователи, Баранов подстерег женщину по дороге домой и изрезал ее. Потерпевшая выжила, а мужчину вскоре задержали.

- Свою причастность к этому преступлению Баранов не признал. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

Известно, что сейчас Михаилу Баранову назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.