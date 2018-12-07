2018-12-07T17:01:01+03:00
Общество

"100 тысяч тому, кто найдет мне этих умельцев": Житель Казани хочет наказать догхантеров, разбросавших для собак мясо с лезвиями

"Колючие" куски обнаружили в парке Урицкого
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Зоозащитники просят владельцев собак быть внимательнее.Зоозащитники просят владельцев собак быть внимательнее.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Казани вновь активизировались догхантеры. Накануне в сообществе "ЗооСпас-инфо" появились кадры разбросанных на земле кусков мяса, начиненных иглами и лезвиями. Они предназначались бездомным животным.

- Парк Урицкого... Нет слов...Осторожнее и, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своего питомца. К сожалению, никто не защитит бездомышей от этого... Это куски мяса с иглами и лезвиями. Если найдете, соберите с земли, возможно, кому-то это спасет жизнь, - написали в соцгруппе.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Зоозащитники со всей Казани возмутились подобным поведением, так называемых, людей. А вот житель столицы Татарстана Евгений Иванов пошел дальше. Он открыл настоящую "охоту" на догхантеров и даже готов заплатить солидную сумму за информацию о личностях и местонахождении людей, разбросавших "колючее" мясо в парке.

- Заплачу 100 тысяч рублей тому, кто найдет мне этих умельцев или предоставит любую инфу по их местонахождению. Имена, адрес, телефон, любые иные наводки, - написал Евгений Иванов на своей странице в соцсетях.

Отметим, что периодически казанцы жалуются на бродячих собак. Есть, конечно, и те, кто ратует за усыпление подобных животных. Вот только большинство жителей столицы Татарстана считают, что описанный выше вид борьбы с бродячими животными переходит все границы.

Тем более, что пострадать могут не только бездомные, но и домашние животные. В комментариях в интернете призывают накормить "колючим" мясом самих догхантеров или отправить их в тюрьму.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки