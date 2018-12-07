"100 тысяч тому, кто найдет мне этих умельцев": Житель Казани хочет наказать догхантеров, разбросавших для собак мясо с лезвиями

В Казани вновь активизировались догхантеры. Накануне в сообществе "ЗооСпас-инфо" появились кадры разбросанных на земле кусков мяса, начиненных иглами и лезвиями. Они предназначались бездомным животным.

- Парк Урицкого... Нет слов...Осторожнее и, пожалуйста, позаботьтесь о безопасности своего питомца. К сожалению, никто не защитит бездомышей от этого... Это куски мяса с иглами и лезвиями. Если найдете, соберите с земли, возможно, кому-то это спасет жизнь, - написали в соцгруппе.

Фото: Соцсети.

Зоозащитники со всей Казани возмутились подобным поведением, так называемых, людей. А вот житель столицы Татарстана Евгений Иванов пошел дальше. Он открыл настоящую "охоту" на догхантеров и даже готов заплатить солидную сумму за информацию о личностях и местонахождении людей, разбросавших "колючее" мясо в парке.

- Заплачу 100 тысяч рублей тому, кто найдет мне этих умельцев или предоставит любую инфу по их местонахождению. Имена, адрес, телефон, любые иные наводки, - написал Евгений Иванов на своей странице в соцсетях.

Отметим, что периодически казанцы жалуются на бродячих собак. Есть, конечно, и те, кто ратует за усыпление подобных животных. Вот только большинство жителей столицы Татарстана считают, что описанный выше вид борьбы с бродячими животными переходит все границы.

Тем более, что пострадать могут не только бездомные, но и домашние животные. В комментариях в интернете призывают накормить "колючим" мясом самих догхантеров или отправить их в тюрьму.