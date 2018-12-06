2018-12-07T14:56:39+03:00
Спорт

"Рубин" проиграл "Локомотиву" и потерял Подберезкина

В первом матче четвертьфинала Кубка России казанцы выглядели лучше "железнодорожников", но в итоге уступили
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" в последнее время преследует какой-то злой рок. Судите сами, финансовые проблемы, исключение из еврокубков, длительная серия без побед в чемпионате. Можно сюда добавить и постоянные травмы игроков. Так, в этом сезоне надолго выбыл Сослан Джанаев, то и дело отправляется в лазарет Федор Кудряшов, недавно серьезную травму получил Игорь Коновалов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ? ДРУГОГО ПРОСТО НЕТ!

В итоге Курбан Бердыев с трудом насобирал состав на первый матч четвертьфинала Кубка России против "Локомотива" в Москве. В СМИ частенько писали, что в отличие от "железнодорожников" "Рубин" вышел на поле основным составом. По сути, это действительно так, вот только других футболистов в расположении Бердыева просто нет.

Наставник казанцев дал отдохнуть только голкиперу Ивану Коновалову. Место в воротах занял Егор Бабурин. Номинальный защитник Гранат вновь вышел в опорной зоне, а в атаку вместе с Азмуном вышел Байрамян.

БАБУРИН ЧУТЬ НЕ ПРИВЕЗ ГОЛ

Именно он, кстати, и был самым активным в составе казанцев. Дважды он неплохо бил из пределов штрафной "железнодорожников", но оба раза мяч проходил мимо ворот.

Моменты в первом тайме были у обеих команд. Самый же верный шанс забить упустил португальский "железнодорожник" Эжер. Он, что называется, оказался в нужное время и в нужном месте. Бабурин собирался ввести мяч от ворот и попал точно в ногу Эдеру. Мяч катился в пустые ворота, но в итоге, на радость казанцам, прошел мимо цели.

ЕЩЕ И ПОДБЕРЕЗКИН...

Главным же итогом первого тайма стали две травмы. На 13 минуте защитник "Локомотива" Борис Ротенберг упал на подступах к штрафной "Рубина" и покинуть поле смог только в сопровождении медиков. У него подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Спустя пять минут вынужденная замена произошла уже в "Рубине". С игры Бердыеву пришлось снять Подберезкина. Вместо него вышел Полоз. О состоянии замененного полузащитника наставник сказал коротко: "У него травма". Таким образом, лазарет команды пополнился еще одним игроком.

КУРЬЕЗНЫЙ ГОЛ СТАЛ РЕШАЮЩИМ

Полоз, заменивший Подберезкина, особо игру не усилил. У "Рубина" в атаке продолжал солировать Байрамян, но, казалось, что он несколько переигрывает и слишком часто берет игру на себя. Так, в одном из эпизодов он решил пробить из неудобной позиции, хотя рядом был совершенно свободен партнер по команде.

Единственный гол в этом матче был забит на 54 минуте. "Локомотив" заработал штрафной. Последовал навес во вратарскую. Мяч заметался между Эдером и Уремовичем, а в итоге оказался у Чорлуки. Хорват с трех метров не промахнулся - 1:0.

НЕДОЛГАЯ РАДОСТЬ АЗМУНА

"Рубин" пытался достойно ответить, даже забил гол. Могилевец здорово пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Локомотива" Гилерме отбил, но точно на ногу Азмуну. Иранец забил, но радовался недолго. Судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

В концовке казанцы много атаковали. Азмун чуть не успел на прострел. Однажды Чорлука едва было не забил в свои ворота, но счет до финального свистка так и не изменился. 1:0 - победа "Локомотива".

- В целом, обе команды провели неплохую игру. Нам не хватило гола на выезде, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать в ответной игре, - прокомментировал итог матча Бердыев.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Ответный матч в Кубке страны команды проведут в Казани в конце февраля. В этом же календарном году казанцам осталось сыграть только один матч - в Санкт-Петербурге против "Зенита" в рамках чемпионата России. Матч для казанцев явно будет сложным. Мало того, что к числу травмированных добавился Подберезкин, а Полоз и Цаллагов не смогут играть, так как арендованы как раз у "Зенита", так еще и Сердар Азмун схлопотал дисквалификацию.

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки