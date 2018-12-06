2018-12-06T12:25:36+03:00
Спорт

"Рубин" проиграл "Локомотиву" и потерял Подберезкина

В первом матче четвертьфинала Кубка России казанцы выглядели лучше "железнодорожников", но в итоге уступили
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" в последнее время преследует какой-то злой рок. Судите сами, финансовые проблемы, исключение из еврокубков, длительная серия без побед в чемпионате. Можно сюда добавить и постоянные травмы игроков. Так, в этом сезоне надолго выбыл Сослан Джанаев, то и дело отправляется в лазарет Федор Кудряшов, недавно серьезную травму получил Игорь Коновалов.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ? ДРУГОГО ПРОСТО НЕТ!

В итоге Курбан Бердыев с трудом насобирал состав на первый матч четвертьфинала Кубка России против "Локомотива" в Москве. В СМИ частенько писали, что в отличие от "железнодорожников" "Рубин" вышел на поле основным составом. По сути, это действительно так, вот только других футболистов в расположении Бердыева просто нет.

Наставник казанцев дал отдохнуть только голкиперу Ивану Коновалову. Место в воротах занял Егор Бабурин. Номинальный защитник Гранат вновь вышел в опорной зоне, а в атаку вместе с Азмуном вышел Байрамян.

БАБУРИН ЧУТЬ НЕ ПРИВЕЗ ГОЛ

Именно он, кстати, и был самым активным в составе казанцев. Дважды он неплохо бил из пределов штрафной "железнодорожников", но оба раза мяч проходил мимо ворот.

Моменты в первом тайме были у обеих команд. Самый же верный шанс забить упустил португальский "железнодорожник" Эжер. Он, что называется, оказался в нужное время и в нужном месте. Бабурин собирался ввести мяч от ворот и попал точно в ногу Эдеру. Мяч катился в пустые ворота, но в итоге, на радость казанцам, прошел мимо цели.

ЕЩЕ И ПОДБЕРЕЗКИН...

Главным же итогом первого тайма стали две травмы. На 13 минуте защитник "Локомотива" Борис Ротенберг упал на подступах к штрафной "Рубина" и покинуть поле смог только в сопровождении медиков. У него подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Спустя пять минут вынужденная замена произошла уже в "Рубине". С игры Бердыеву пришлось снять Подберезкина. Вместо него вышел Полоз. О состоянии замененного полузащитника наставник сказал коротко: "У него травма". Таким образом, лазарет команды пополнился еще одним игроком.

КУРЬЕЗНЫЙ ГОЛ СТАЛ РЕШАЮЩИМ

Полоз, заменивший Подберезкина, особо игру не усилил. У "Рубина" в атаке продолжал солировать Байрамян, но, казалось, что он несколько переигрывает и слишком часто берет игру на себя. Так, в одном из эпизодов он решил пробить из неудобной позиции, хотя рядом был совершенно свободен партнер по команде.

Единственный гол в этом матче был забит на 54 минуте. "Локомотив" заработал штрафной. Последовал навес во вратарскую. Мяч заметался между Эдером и Уремовичем, а в итоге оказался у Чорлуки. Хорват с трех метров не промахнулся - 1:0.

НЕДОЛГАЯ РАДОСТЬ АЗМУНА

"Рубин" пытался достойно ответить, даже забил гол. Могилевец здорово пробил из-за пределов штрафной. Голкипер "Локомотива" Гилерме отбил, но точно на ногу Азмуну. Иранец забил, но радовался недолго. Судья отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

В концовке казанцы много атаковали. Азмун чуть не успел на прострел. Однажды Чорлука едва было не забил в свои ворота, но счет до финального свистка так и не изменился. 1:0 - победа "Локомотива".

- В целом, обе команды провели неплохую игру. Нам не хватило гола на выезде, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать в ответной игре, - прокомментировал итог матча Бердыев.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Ответный матч в Кубке страны команды проведут в Казани в конце февраля. В этом же календарном году казанцам осталось сыграть только один матч - в Санкт-Петербурге против "Зенита" в рамках чемпионата России. Матч для казанцев явно будет сложным. Мало того, что к числу травмированных добавился Подберезкин, а Полоз и Цаллагов не смогут играть, так как арендованы как раз у "Зенита", так еще и Сердар Азмун схлопотал дисквалификацию.

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