2018-12-07T17:01:01+03:00
Общество

Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65" при покупке смартфонов Samsung Galaxy

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Samsung представляют специальную предновогоднюю акцию «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!», где каждый покупатель получит гарантированные подарки, а также шанс выиграть wow-призы: телевизор, робот-пылесос или смарт-часы Samsung.

Только с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн ждут гарантированные подарки. Среди них: беспроводные наушники ICON X, Marshall и JBL, портативная колонка JBL Flip 4, или пакет связи линейки «Всё моё» на 3, 6 или 12 месяцев.

Каждый покупатель смартфонов Samsung Galaxy сможет также принять участие в дополнительной акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» и получить шанс выиграть интерьерный телевизор Samsung 65" The Frame 4K UHD Smart TV 2018 65LS03N, робот-пылесос Samsung SR10M7010UW или cмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46 мм.

Стать участниками акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» могут абоненты любого мобильного оператора России. Для этого достаточно в период с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года:

· приобрети один из смартфонов Samsung Galaxy, участвующий в акции, в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн;

· зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте. Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года;

· следить за результатами акции на сайте www.beeline.promo Результаты подводятся каждую неделю.

Количество смартфонов и подарков ограничено.

Все смартфоны Samsung, участвующие в акции, в том числе и новинки Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Акция «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!» действует с 29 ноября 2018 года по 13 января 2019 года включительно. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции, а также на странице интернет-магазина Билайн.

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