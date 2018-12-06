2018-12-06T14:36:40+03:00
Общество

Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65" при покупке смартфонов Samsung Galaxy

Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Samsung представляют специальную предновогоднюю акцию «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!», где каждый покупатель получит гарантированные подарки, а также шанс выиграть wow-призы: телевизор, робот-пылесос или смарт-часы Samsung.

Только с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн ждут гарантированные подарки. Среди них: беспроводные наушники ICON X, Marshall и JBL, портативная колонка JBL Flip 4, или пакет связи линейки «Всё моё» на 3, 6 или 12 месяцев.

Каждый покупатель смартфонов Samsung Galaxy сможет также принять участие в дополнительной акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» и получить шанс выиграть интерьерный телевизор Samsung 65" The Frame 4K UHD Smart TV 2018 65LS03N, робот-пылесос Samsung SR10M7010UW или cмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46 мм.

Стать участниками акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» могут абоненты любого мобильного оператора России. Для этого достаточно в период с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года:

· приобрети один из смартфонов Samsung Galaxy, участвующий в акции, в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн;

· зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте. Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года;

· следить за результатами акции на сайте www.beeline.promo Результаты подводятся каждую неделю.

Количество смартфонов и подарков ограничено.

Все смартфоны Samsung, участвующие в акции, в том числе и новинки Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Акция «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!» действует с 29 ноября 2018 года по 13 января 2019 года включительно. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции, а также на странице интернет-магазина Билайн.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новшества российских авиакомпаний: что на самом деле изменилось для пассажиров?
Скоро новогодние каникулы, пассажиры дружно полетят на курорты и в гости к родственникам. Интернет кипит от слухов: мол, за выбор места в самолете нужно платить, за регистрацию в аэропорту - тоже. Давайте разберемся, что реально изменилось
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Новости 24
150 тысяч рублей компенсации за гибель 7-летнего мальчика в Сочи его родители пожертвовали храму в Татарстане
В Татарстане запущен второй пакет цифровых телеканалов
В Татарстане искали двух рыбаков из Удмуртии, которые провалились под лед на снегоходе
Жительница Татарстана пожаловалась на окна без занавесок в гинекологическом кабинете
В Татарстане сотрудники исправительной колонии подложили свинью госбюджету
В Нижнекамске с большегруза едва не упали многотонные сваи
7 декабря в Казани прогнозируют мокрый снег и до 11 градусов мороза
В Набережных Челнах продают африканского страуса за 65 тысяч рублей
В Казани родители называли своих детей Джаннэт, Азамат и Аят
В Казани пристав хитростью выманил алиментщика, попросив отремонтировать стиральную машину
В Татарстане в подъезде дома лестница обрушилась вместе с жильцом
В Казани на стройке, упав с высоты, погиб иностранец
Владимир Путин ознакомился с благотворительным проектом, который создал житель Татарстана
50% - это «синтетика»: с начала 2018 года в Татарстане изъяли около 775 килограммов наркотиков
После смерти педагога Иннополиса ускорить появление там своей «скорой помощи» поручил президент Татарстана
В Казани президент Татарстана поздравил Российский исламский институт с 20-летним юбилеем
Житель Чебоксар, насмерть забивший отца металлическим табуретом, приговорен к 9 годам колонии
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана