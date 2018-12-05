Соцсети: В Казани задохнулась 19-летняя сотрудница релакс-салона

В Казани, в одном из релакс-салонов задохнулась 19-летняя Ильдана Мухамутдинова. Как сообщают пользователи соцсетей, девушка работала в заведении на улице Декабристов массажисткой. Ее тело было обнаружено коллегами в районе двух часов дня. Точная причина смерти пока не установлена.

Фото: соцсети

Известно, что на теле девушки следов насильственной смерти обнаружено не было. В социальных сетях выдвигают две возможные причины несчастного случая: Ильдана могла умереть от инсульта или асфикссии (резкого расстройства дыхания из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови и тканях - Ред.)

Фото: соцсети

Известно, что девушка была родом из города Можга в Удмуртии.