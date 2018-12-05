Ярослава Дегтярева в Казани рассказала о фильме "Заповедник", где снималась вместе с Сергеем Безруковым

О Ярославе Дегтяревой вся Россия узнала в 2016 году во время телевизионного шоу «Голос.Дети» на «Первом канале». Тогда юная певица влюбила в себя всю страну исполнением песни «Кукушка». Позже этот клип набрал более 60 миллионов просмотров на Youtube. Тогда ей удалось дойти до финала конкурса. Сейчас Яся (именно так называют «звездочку» ее близкие) гастролирует с концертами по России. Перед одним из таких концертов корреспонденту КП-Казань удалось пообщаться с любимицей миллионов.

До самого последнего момента перед концертом на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая идут приготовления. Финальный прогон или генеральная репетиция завершается за полчаса до выхода на сцену, затем юные таланты, с которыми приехала Ярослава, в спешном порядке переодеваются и наносят последние штрихи к макияжу. Но при всем цейтноте, напряжения не чувствуется абсолютно. Артисты с детской непосредственностью шутят и раздают интервью, абсолютно не придавая значения скорому выходу на сцену перед огромной аудиторией. С Ярославой удается поговорить буквально за пять минут до выхода на сцену.

«Я уже привыкла к такому плотному графику. Научилась совмещать и концерты, и учебу, и другие мероприятия, на которые меня приглашают. Успеваю бывать и дома. Но иногда бывают большие туры и дома получается побывать только часа два, а потом обратно в путь», - объясняет свое спокойствие Дегтярева.

Ярослава всегда выбирала для себя сильные песни с глубоким смыслом. После нашумевшей «Кукушки» в ее исполнении, была песня Queen «Show must go on». Еще в три годика Яся была без ума от композиций из «Бременских музыкантов», а в четыре годика она выучила саундтрек из мирового блокбастера «Титаник».

«Мне кажется, что все песни несут эмоции. Я люблю сильные песни. Они красивые и в них можно рассказать о судьбе. То есть не бессмысленные, а с каким-то смыслом, - рассказывает Ярослава. - Взять «Кукушку» или «Show must go on», даже не могу сказать какая песня сильнее. Песни я выбираю сама, потом говорю маме и, если она одобряет, то мы учим ее».

18 октября Дегтярева была приглашена на день рождения Сергея Безрукова, который отпраздновал свое 45-летие рок-концертом своей новой группы «Крестный папа». На вопрос, не она ли заразила знаменитого актера любовью к музыке и послужила вдохновением для создания группы, Ярослава скромно отвечает: «Я не знаю».

С Безруковым Дегтярева познакомилась на съемках фильма «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. Ярослава в фильме, премьера которого назначена на 6 декабря, играет дочку главного героя в исполнении Безрукова. По словам актрисы, кастинг она прошла на общих основаниях.

Оно нисколько не удивительно. Творчество Довлатова, в том числе и «Заповедник», наполнены меланхолией и в то же время невероятной глубиной. Как и песни, которые выбирает Ярослава.

«Нас пригласили, мы приехали и меня утвердили на роль дочери главного героя, которого играет Безруков. Знакомство произошло именно на съемках фильма. Сергей очень веселый. Он всегда шутит, с ним очень весело. Это очень позитивный человек и замечательный актер. Что больше всего понравилось на съемках? Парк Пушкина («Михайловское», Псковской области), в котором и снимали «Заповедник». Потрясающие места. Сам фильм с очень глубокой мыслью и наполнен музыкой. Большего говорить не буду, иначе будет не интересно. Фильм замечательный, советую всем обязательно сходить», - пояснила юная актриса.

Кстати, это не первый опыт Дегтяревой в «большом метре». Первым фильмом, в котором снялась Ярослава был фильм «Жги», в который ее пригласили исполнить роль главной героини в детстве, Ярослава спела песню Аллы Пугачевой “Старинные часы”.

Напомним, премьера «Заповедника» назначена на 6 декабря. А Ярослава поведала о дальнейших планах на год.

«Союзмультфильм» готовит крутое новогоднее шоу, к которому мы скоро начнем готовиться. Это будет очень классное сказочное шоу и классные песни. Таких масштабных шоу для детей в России еще не делали», - отметила Дегтярева.