2018-12-05T11:05:21+03:00
Общество

Проезд в трамваях и троллейбусах в Ульяновске подорожает до 18 рублей

Новый тариф начнет действовать с Нового года
Владимир КРУПСКИЙ
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Сейчас ульяновцы платят за проезд 17 рублей.Сейчас ульяновцы платят за проезд 17 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 1 января 2019 года стоимость проезда в ульяновских трамваях и троллейбусах подорожает, но не значительно - всего на 1 рубль. Новый тариф составит 18 рублей, но при оплате общегражданской электронной транспортной картой останется прежней - 16 рублей.

- В настоящее время себестоимость перевозки одного пассажира трамваем или троллейбусом составляет порядка 30 рублей вследствие высоких цен на электроэнергию и запасные части для ремонта подвижного состава. Цена билета в 17 рублей действовала последние два года. Несмотря на повышение, стоимость проезда в городском электротранспорте Ульяновска останется одной из самых низких в Поволжье, - отметил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.

Так, по состоянию на сегодняшний день, стоимость проезда в Нижнем Новгороде составляет 28 рублей (26 - при безналичной оплате) Казани и Самаре - 25 рублей (23), в Набережных Челнах - 22 рубля, в Чебоксарах и Уфе - 20 рублей (18). Причем, по информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, в следующем году во многих городах цена поездки в электротранспорте вырастет на 3-5 рублей.

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