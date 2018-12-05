Тукай и Лемаев: Татарстанцы определились с названием для аэропортов Казани и Нижнекамска

Подведены итоги всенародного голосования для выбора имен аэропортов России. В Татарстане две воздушных гавани - Международные аэропорты Казани и Бегишево, и для них сначала подбирали названия из числа выдающихся жителей России, чтобы увековичить их. Затем приступили к финальному голосованию.

Борьбы, как таковой, не получилось. Особенно это было заметно по голосованию за название для аэропорта "Бегишево". С первых секунд запуска финального этапа в единоличные лидеры вырвался Николай Лемаев. Находились, конечно, и те, кто голосовал за других финалистов, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина и Салиха Сайдашева, но преимущество Лемаева было настолько велико, что в его победе никто уже и не сомневался.

А вот в голосовании за имя для аэропорта столицы Татарстана хоть и не долго, но присутствовала интрига. В первые дни финального этапа в лидерах значился авиаконструктор Андрей Туполев. Однако, стоило президенту Татарстана Рустаму Минниханову отдать свой голос за Габдуллу Тукая, как знаменитый татарский поэт стремительно вырвался в лидеры. За Тукая голосовали так, что в один момент он вырвался в лидеры общероссийского голосования. В итоге, именно имя Тукая присвоят аэропорту Казани.

СПРАВКА КП

Габдулла Тукай - выдающийся поэт татарского народа, которого считают основоположником татарского языка, сделавшего много для развития литературы и поэзии народа. Он родился недалеко от Казани, и основной период расцвета его творчества пришелся на казанский период его жизни. Скончался выдающийся поэт тоже в Казани.

Николай Лемаев был первым директором Нижнекамского нефтехимического комбината, и сделал многое для развития отрасли и города в целом. Он был награжден званием Герой Социалистического Труда. Да и сам аэропорт Бегишево расположен вблизи города нефтехимиков.