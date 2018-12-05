2018-12-06T13:12:12+03:00
Общество

Тукай и Лемаев: Татарстанцы определились с названием для аэропортов Казани и Нижнекамска

Сенсации не произошло, кто лидировал большую часть времени, тот и победил
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: мэрия Нижнекамска и музей Габдуллы Тукая в Кырлае.Фото: мэрия Нижнекамска и музей Габдуллы Тукая в Кырлае.
Изменить размер текста:

Подведены итоги всенародного голосования для выбора имен аэропортов России. В Татарстане две воздушных гавани - Международные аэропорты Казани и Бегишево, и для них сначала подбирали названия из числа выдающихся жителей России, чтобы увековичить их. Затем приступили к финальному голосованию.

Борьбы, как таковой, не получилось. Особенно это было заметно по голосованию за название для аэропорта "Бегишево". С первых секунд запуска финального этапа в единоличные лидеры вырвался Николай Лемаев. Находились, конечно, и те, кто голосовал за других финалистов, Дмитрия Менделеева, Ивана Шишкина и Салиха Сайдашева, но преимущество Лемаева было настолько велико, что в его победе никто уже и не сомневался.

А вот в голосовании за имя для аэропорта столицы Татарстана хоть и не долго, но присутствовала интрига. В первые дни финального этапа в лидерах значился авиаконструктор Андрей Туполев. Однако, стоило президенту Татарстана Рустаму Минниханову отдать свой голос за Габдуллу Тукая, как знаменитый татарский поэт стремительно вырвался в лидеры. За Тукая голосовали так, что в один момент он вырвался в лидеры общероссийского голосования. В итоге, именно имя Тукая присвоят аэропорту Казани.

СПРАВКА КП

Габдулла Тукай - выдающийся поэт татарского народа, которого считают основоположником татарского языка, сделавшего много для развития литературы и поэзии народа. Он родился недалеко от Казани, и основной период расцвета его творчества пришелся на казанский период его жизни. Скончался выдающийся поэт тоже в Казани.

Николай Лемаев был первым директором Нижнекамского нефтехимического комбината, и сделал многое для развития отрасли и города в целом. Он был награжден званием Герой Социалистического Труда. Да и сам аэропорт Бегишево расположен вблизи города нефтехимиков.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки