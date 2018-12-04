2018-12-04T16:20:36+03:00
Общество

Твои деньги - это мои деньги: Татарстанец едва не задушил сожительницу из-за того, что она отказалась отдать ему часть зарплаты

Женщине удалось вырваться и выбежать из комнаты
Алина ГАБДУЛИНА
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Злоумышленика задержали.Злоумышленика задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В пятницу, 30 декабря, в Нижнекамске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который грозил убийством своей сожительнице. 47-летний местный житель душил ее и угрожал ножом.

По предварительной версии, мужчина потребовал у своей гражданской жены часть ее зарплаты. После получения отказа, он набросился на нее и принялся душить, а после схватился за нож. В какой-то момент женщина смогла вырваться. Она выбежала в коридор и попросила вахтера нажать на кнопку тревожной сигнализации.

Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, злоумышленник уже скрылся. Его удалось найти в соседней квартире.

- В содеянном мужчина сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба Росгвардии по Татарстану.

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