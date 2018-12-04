2018-12-07T17:42:19+03:00
Общество

«Комсомольская правда» в Казани и создатели фильма «Ёлки Последние» выбирают героя

Посредством народного голосования станет известно имя того, кто удостоится права посетить премьеру новогоднего фильма
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С этого вторника, 4 декабря, и вплоть до 7 декабря на сайте «Комсомольской правды», партнера фильма «Ёлки Последние», проходит акция «Вселенная добра». Здесь вы можете оставить свой голос за того или иного героя из Татарстана, который совершил подвиг, доброе дело или помог другим.

Победитель этого народного голосования получит билеты на звездную премьеру новогоднего фильма «Ёлки Последние», которая состоится в Казани 18 декабря в сети кинотеатров «Киномакс». В столицу Татарстана представить фильм приедет его режиссер Тимур Бекмамбетов.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

В ночь на 22 ноября 2018 оперативный дежурный службы «112» Татарстана Наталья Петряева по телефону помогла принять стремительные роды у жительницы Пестречинского района республики. Сама Наталья многодетная мама, и очень переживала за женщину, которая на расстоянии 30 километров от нее начала рожать своего второго ребенка. «Скорая» приехала только тогда, когда малыш уже появился на свет и закричал. Роды принимал отец мальчика, следуя указаниям оператора Натальи Петряевой.

7 мая 2018 года во время тестового матча на стадионе «Казань-Арена» между командами «Рубин» - «Уфа» в рамках подготовки к ЧМ-2018 инспектор Госавтоинспекции Казани Рамиль Тимомеев вместе с коллегой смог провести автомобиль с рожающей женщиной в больницу по «последней миле» - где движение было невозможно. На принятие решения у Рамиля Тмомеева была всего одна минута.

В июне 2015 года в Высокогорском районе Татарстана школьник Кирилл Цветков, не раздумывая, бросился в воду и рискуя жизнью вытащил из пожарного пруда тонущую пятилетнюю Олесю. Мальчик был награжден медалью «За мужество в спасении».

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