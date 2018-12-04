2018-12-06T13:12:12+03:00
Спорт

Матч начнется с минуты молчания: Накануне игры с "Рубином" умер футболист "Локомотива"

Алексей Ломакин выступал за молодежную команду "железнодорожников"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба ФК "Локомотив".Фото: пресс-служба ФК "Локомотив".
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Накануне стало известно о трагедии в российском футболе. Так, 3 декабря мертвым нашли полузащитника московского "Локомотива" Алексея Ломакина. По предварительной информации 18-летний парень погиб от переохлаждения. Кроме того, в день смерти он мог выпивать спиртное.

Как сообщает портал Championat.com, мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, 30 ноября он отправился на медицинские процедуры, а на следующий день перестал выходить на связь.

Также мать футболиста заявила, что Ломакин иногда употреблял медицинский препарат «Тропикамид», после чего становился неадекватным. Кроме того,его друзья признались, что накануне трагедии они вместе выпивали.

Все произошло перед четвертьфинальным матчем Кубка России между "Локомотивом" и казанским "Рубином". Уже известно, что игра начнется с минуты молчания в память о футболисте.

Матч "Локомотив" - "Рубин" состоится 5 декабря в Москве. Начало в 19:30. Ответный поединок четвертьфинала пройдет в Казани в феврале 2019 года.

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