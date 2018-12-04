В Чебоксарах под запуск салютов и фейерверков в новогодние праздники выделили 49 площадок
В Чебоксарах определили площадки, где можно будет самостоятельно запускать салюты и фейерверки в новогодние праздники. Так, в городе их 49, а в Заволжье еще шесть. Обещается, что они будут соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.
Из них в Калининском районе выделены 19 площадок, в Ленинском - 13, в Московском - 17. В частности, отмечены следующие места:
1. Площадь Речников в районе речного порта;
2. Район кафе «Хавас» (улица Ашмарина, дом 54);
3. Между домами № 1 по улице Р. Люксембург и № 9 по улице Болгарстроя;
4. Аллея поколений по улице Пролетарская;
5. Детский парк по улице И. Франко;
6. Футбольное поле улице Новогородская, дом 34;
7. Футбольное поле на улице Низами;
8. Футбольное поле на улице 9-ая Южная;
9. Территория площади Скворцова;
10. Территория перед домом № 1 по улице 50 лет Октября;
11. Территория около ДК «Хузангая»;
12. Территория перед ТД «Овас» (проспект Тракторостроителей, дом 11);
13. Улица Ярмарочная между домами № 7 и № 8/5;
14. Район дома № 47 корпус I по улице Гагарина;
15. Проспект Тракторостроителей, дом 58 корпус I со стороны оврага;
16. Проспект Тракторостроителей, в районе дома № 72;
17. Аллея перед перекрестком улицы Л. Комсомола и улицы Пролетарская;
18. В районе дома № 4/2 по улице Гастелло;
19. Сквер на улице Цивильская;
20. Территория, прилегающая к дому №80 по улице Б. Хмельницкого;
21. Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода;
22. Территория между домами № 43 и 45 по Эгерскому бульвару;
23. Парк в поселке Новые Лапсары;
24. Территория между домами №16 по проспекту И. Яковлева и №5 корпус 1 и №7 по улице Кукшумской;
25. Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки;
26. Дорожки сквера Чапаева;
27. «Дорисс-парк»;
28. Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара;
29. Площадка у памятника И.Яковлеву у Национальной библиотеки по проспекту Ленина;
30. Территория между техникумом «ТрансСтройТех», республиканским центром медицины катастроф и детским садом № 149;
31. Площадка на углу проспекта И. Яковлева и проспекта Мира (напротив дома № 98 по проспекту Мира);
32. Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста;
33. Улица М. Павлова, дома № 22,24,74, корпус №1;
34. Улица Максимова, дома № 2/5, 9;
35. Улица Гражданская, дома № 58, 58/1, 60, 62;
36. Улица Гражданская, дома № 119,119/1;
37. Бульвар Миттова, дом №12, 33/1,13 и между домами №25 и №33;
38. Сквер Пирогова;
39. Улица Т. Кривова, дом №5;
40. Улица Афанасьева, дом №9;
41. Улица Социалистическая, дом №11;
42. Пустырь по улице Талвира;
43. Студенческий городок;
44. Парк «Амазония»;
45. Стадион «Волга»;
46. Сквер имени Ислюкова;
47. Пустырь по улице Э.Юрьева;
48. Набережная Чебоксарского залива;
49. Студенческий сквер.
В Заволжье фейерверки можно запускать:
1. На стадионе «Рубин» в поселке Сосновка;
2. На поле ООО «Колос М» в поселке Сосновка;
3. На площадке проведения авторалли «Золотые пески Заволжья» в поселке Октябрьский;
4. На площадке за магазином в поселке Северный;
5. На причале санатория «Чувашия»;
6. На дамбе в поселке Первомайский.
- Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, также рекомендуем требовать от торговых точек сертификат соответствия на продукцию. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на рынках, - напоминает администрация Чебоксар.