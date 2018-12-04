2018-12-06T13:12:12+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах под запуск салютов и фейерверков в новогодние праздники выделили 49 площадок

Еще шесть точек будут находится в Заволжье
Алина ГАБДУЛИНА
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Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинахПриобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинахФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Чебоксарах определили площадки, где можно будет самостоятельно запускать салюты и фейерверки в новогодние праздники. Так, в городе их 49, а в Заволжье еще шесть. Обещается, что они будут соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.

Из них в Калининском районе выделены 19 площадок, в Ленинском - 13, в Московском - 17. В частности, отмечены следующие места:

1. Площадь Речников в районе речного порта;

2. Район кафе «Хавас» (улица Ашмарина, дом 54);

3. Между домами № 1 по улице Р. Люксембург и № 9 по улице Болгарстроя;

4. Аллея поколений по улице Пролетарская;

5. Детский парк по улице И. Франко;

6. Футбольное поле улице Новогородская, дом 34;

7. Футбольное поле на улице Низами;

8. Футбольное поле на улице 9-ая Южная;

9. Территория площади Скворцова;

10. Территория перед домом № 1 по улице 50 лет Октября;

11. Территория около ДК «Хузангая»;

12. Территория перед ТД «Овас» (проспект Тракторостроителей, дом 11);

13. Улица Ярмарочная между домами № 7 и № 8/5;

14. Район дома № 47 корпус I по улице Гагарина;

15. Проспект Тракторостроителей, дом 58 корпус I со стороны оврага;

16. Проспект Тракторостроителей, в районе дома № 72;

17. Аллея перед перекрестком улицы Л. Комсомола и улицы Пролетарская;

18. В районе дома № 4/2 по улице Гастелло;

19. Сквер на улице Цивильская;

20. Территория, прилегающая к дому №80 по улице Б. Хмельницкого;

21. Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода;

22. Территория между домами № 43 и 45 по Эгерскому бульвару;

23. Парк в поселке Новые Лапсары;

24. Территория между домами №16 по проспекту И. Яковлева и №5 корпус 1 и №7 по улице Кукшумской;

25. Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки;

26. Дорожки сквера Чапаева;

27. «Дорисс-парк»;

28. Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара;

29. Площадка у памятника И.Яковлеву у Национальной библиотеки по проспекту Ленина;

30. Территория между техникумом «ТрансСтройТех», республиканским центром медицины катастроф и детским садом № 149;

31. Площадка на углу проспекта И. Яковлева и проспекта Мира (напротив дома № 98 по проспекту Мира);

32. Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста;

33. Улица М. Павлова, дома № 22,24,74, корпус №1;

34. Улица Максимова, дома № 2/5, 9;

35. Улица Гражданская, дома № 58, 58/1, 60, 62;

36. Улица Гражданская, дома № 119,119/1;

37. Бульвар Миттова, дом №12, 33/1,13 и между домами №25 и №33;

38. Сквер Пирогова;

39. Улица Т. Кривова, дом №5;

40. Улица Афанасьева, дом №9;

41. Улица Социалистическая, дом №11;

42. Пустырь по улице Талвира;

43. Студенческий городок;

44. Парк «Амазония»;

45. Стадион «Волга»;

46. Сквер имени Ислюкова;

47. Пустырь по улице Э.Юрьева;

48. Набережная Чебоксарского залива;

49. Студенческий сквер.

В Заволжье фейерверки можно запускать:

1. На стадионе «Рубин» в поселке Сосновка;

2. На поле ООО «Колос М» в поселке Сосновка;

3. На площадке проведения авторалли «Золотые пески Заволжья» в поселке Октябрьский;

4. На площадке за магазином в поселке Северный;

5. На причале санатория «Чувашия»;

6. На дамбе в поселке Первомайский.

- Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, также рекомендуем требовать от торговых точек сертификат соответствия на продукцию. Ни в коем случае нельзя покупать пиротехнику на рынках, - напоминает администрация Чебоксар.

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