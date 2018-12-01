«Мечты должны сбываться»: Всероссийский Дед Мороз рассказал истории двух детей из Татарстана, которым собирается помочь

В субботу, 1 декабря, всероссийский Дед Мороз встретился с жителями Казани. Он приехал в столицу Татарстана уже в третий раз и отметил, что с каждым годом новогодние желания детей становятся все добрее и искреннее.

Так, свою пресс-конференцию в центре культуры и спорта «Московский» Дед Мороз начал с анализа самых трогательных, по его мнению, писем татарстанских детей. Первым было обращение к волшебнику 11-летнего мальчика Ислама Минвалиева, которому рано пришлось взять на себя роль «главного мужчины семьи»

- Мы каждый Новый Год накрываем стол для нас и для тебя Дедушка Мороз отдельно под елочкой. Там и молоко вкусное и печенье с клубничной начинкой. А после мы балкон на несколько минут оставляем открытым. Хочу спросить, как ты так быстро успеваешь выпить молоко и съесть печенье и подарки оставить под елкой? И в этом году мы тебя очень ждем. Я знаю, ты существуешь. Может быть, именно в этом году ты сам вручишь нам подарки? Мы живем только с мамой. 4 декабря будет уже 8 лет с тех пор, как мы остались без папы. Он умер. Тогда мне было три годика, а братику всего восемь месяцев. Сейчас мы уже большие: я учусь в третьем, а брат в первом классе. Мы с ним очень хотим лыжи и скоростной велосипед. У меня и теплой кофты, зимней куртки нет, а у братика нет зимней обуви. Мама одна зарабатывать не успевает, - прочел вслух зимний волшебник и замолк.

Спустя пару секунд Дед Мороз продолжил, сказав, что еще при первом прочтении письма восхитился тому, с какой смелостью старший брат примерил на себе образ волшебника.

- Вы понимаете, случается так, что все вроде идет своим чередом, но жизнь и судьба преподносят испытания. Однако Ислам, несмотря на это, сделал шаг навстречу исполнению мечты его семьи. Дело в том, что если бы не это письмо, мы бы и не узнали эту историю, - отметил Дед Мороз.

После настала очередь письма Каролины Бочковой, которая растет в многодетной семье, в которой воспитываются 13 детей.

-Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Каролина, мне 11 лет. В этом году я слушалась маму и папу. Знаешь, у нас большая и дружная семья. У меня 9 сестренок и 3 брата. Я очень сильно мечтаю о телефоне, чтобы часто звонить маме и делать для нее интересные доклады, - с улыбкой на лице прочитал Дед Мороз.

Дед Мороз пообещал, что обязательно встретиться лично и с Исламом, и с Каролиной, чтобы исполнит их желания. Он отметил, что именно такими дружными семьями и добрыми людьми жива Россия.

- Мы осуществляем мечты. Для кого-то мечта – сходить в цирк или кино, прокатиться на карусели. К сожалению, есть ребята, для кого все это – большой праздник. Мечты должны сбываться. Это наш девиз, - напомнил, закончив тему детских писем, Дед Мороз.

Также в пресс-конференции принял участие начальник управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Азалов. Напоследок он подарил главному зимнему волшебнику альбом «Культура Казани», на страницах которого были запечатлены все главные городские события 2018 года.

Сразу после встречи с журналистами Дед Мороз отправился в самое сердце парка Урицкого – к сцене, где его уже ждали дети, с горящими от предвкушения чуда глазами и их родители, которые в такой день оставили всю свою привычную серьезность за территорией сквера.

В Казань Дед Мороз вместе со своей командой приехал еще в пятницу, 30 ноября. Тогда, он навестил детей, находящихся на лечении в ДРКБ Татарстана и побывал на гала-концерте фестиваля детского творчества "Добрая волна".

Сразу после парка Урицкого уже общепризнанный Дед Мороз направился в парк Комсомолец. А после обеда его ждали воспитанники Дербышенского детского дома, детского приюта «Гаврош» и учреждения для детей «Здравушка» - все они получили новогодние подарки.

В воскресенье, 2 декабря, всеми любимый волшебник отправился в Ижевск. Впереди у него еще 11 городов и тысячи детей, нуждающихся в чуде.