"Вопрос к тем, кто голосовал за систему "осень-весна": "Рубин" упустил победу над "Динамо" при 12-градусном морозе

О том, что российским командам приходится играть зимой сказано уже много. Однако ничего не меняется. Летом, когда стоит теплая погода, российские клубы отдыхают, зато в ноябре и декабре количество матчей впечатляет.

в ноябре и декабре количество матчей впечатляет.Фото: Алина НИЗАМОВА

Вот и матч "Рубина" с "Динамо" выпал на 30 ноября. На улице в этот день температура опускалась до 12 градусов мороза. Показывать классный футбол в такую погоду, мягко скажем, не очень-то получится. А какого болельщикам? Естественно, что на трибунах с трудом набралось две тысячи фанатов, которые пытались согреваться как могли. Бесплатный чай, предоставленный клубом, помогал, но не надолго. Как тут говорить о нормальной посещаемости матчей?

А какого болельщикам?Фото: Алина НИЗАМОВА

- Надо этот вопрос задать тем, кто придумал систему «осень-весна». Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить, где эти стадионы. Они голосовали за это, - отметил наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

Мальчик с плакатом.Фото: Алина НИЗАМОВА

Футболисты также утеплялись как могли - футболки с длинными рукавами, шапки. Спасало, правда, не сильно, созидать на поле получалось действительно мало. Вратари откровенно мерзли, то и дело делая зарядку и бегая около ворот.

Футболисты утеплялись как могли.Фото: Алина НИЗАМОВА

Мяч до голкиперов доходил редко. По сути, команды за весь первый тайм создали лишь один момент, да и то в самой концовке. Азмун убежал один на один с вратарем, но переиграть Шунина не сумел.

Мяч до голкиперов доходил редко.Фото: Алина НИЗАМОВА

Второй тайм оказался богаче на события. Уже в дебюте Луценко должен был открывать счет, но Сорокин выбил мяч с самой линии ворот. Добивание Темникова из-за пределов штрафной оказалось неточным.

Второй тайм оказался богаче на события.Фото: Алина НИЗАМОВА

"Рубин" ответил в середине тайма. После затяжной атаки мяч выкатили под удар Подберезкину, но дальний удар полузащитника казанского клуба прошел рядом со штангой. Помог, кстати, рикошет.

Заработанный Подберезкиным угловой и принес результат. Калинин навесил в штрафную, выше всех выпрыгнул Козлов. Он попытался выбить мяч, но угодил им в спину Луценко, от которой мяч и залетел в ворота. 1:0.

Игорь Калинин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Впрочем, Луценко сумел исправиться. На 86 минуте он точным пасом разрезал оборону казанцев и вывел на ударную позицию Вячеслава Грулева. Молодой полузащитник "Динамо" первым же касанием здорово пробил в противоход Коновалову. 1:1.

Дебютант казанцев Артур Сагитов.Фото: Алина НИЗАМОВА

В оставшееся до финального свистка время команды об атаке особо и не думали, согласившись, видимо, на ничью, либо просто решив отправиться в подтрибунное помещение, чтобы погреться. В итоге ничья - 1:1.

Хорен Байрамян.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Если первый тайм примерно равный был, то во втором тайме, я думаю, мы были более активны. Обидно пропустили в конце матча – элементарные ошибки допустили, - подвел итог матча Бердыев.

наставник "Рубина" Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Теперь казанцам предстоит провести еще две встречи. 5 декабря в рамках четвертьфинала кубка России "Рубин" на выезде сыграет с "Локомотивом", а 9 декабря уже в очередном туре чемпионата страны отправятся в гости к лидеру сезона, питерскому "Зениту". Кстати, в этом матче казанцам предстоит обойтись не только без травмированного Игоря Коновалова и арендованных у "Зенита" Полоза и Цаллагова, но и без Азмуна, получившего в игре с "Динамо" четвертую желтую карточку.