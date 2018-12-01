Президент Татарстана взял под личный контроль состояние детей, отравившихся в школе

Во время традиционного совещания в Кабинете министров республики президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал отчет по вопиющему факту отравления учениками младших классов крысиным ядом, который они нашли в школе №60.

К этому времени известно, что отравление получили девочка два ее одноклассника. Школьница обнаружила цветное дражже в виде конфет на полу в одном из помещений школы, съела сама, и поделилась с мальчиками. Всех их в 17.00 привезли в ДРКБ, где врачи оказали пострадавшим малышам необходимую помощь. Сейчас их состояние оценивается медиками средней тяжести, находится под контролем врачей и оказывается вся необходимая помощь.

Рустам Минниханов поручил Управлению Роспотребнадзора Татарстана, минобразования и науки республики выяснить все обстоятельства отравления школьников, сообщили в пресс-службе президента республики.

К этому времени уже проведена проверка сотрудниками Управления Роспотребнадзора РТ, и специалисты сообщили Минниханову, что при обследовании школы, где отравились дети, выявили нарушение требований обработки помещений для проведения детаризации от грызунов. Обработкой помещений проводится фирмой дезинфекционного профиля по договору. И во время этой проверки выяснилось, что приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте.

- Необходимо принять жесткие меры для соблюдения всех норм и правил при организации и проведении обработки помещений от грызунов, - потребовал Рустам Минниханов, отметив, что особенно это касается мест, где находятся дети, в том числе общеобразовательных школ.

Глава республики потребовал, чтобы после завершения всех процессуальных действий виновные будут привлечены к ответственности.