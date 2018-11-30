2018-11-30T17:49:54+03:00
Общество

"Я запомнил эту встречу на всю жизнь": Филипп Киркоров в Казани рассказал, как исполнил мечту двух мальчиков

Знаменитый российский певец приехал в столицу Татарстана на гала-концерт фестиваля добрая волна"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани все готово для проведения гала-концерта фестиваля "Добрая Волна". Гостями мероприятия, организованного при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина и знаменитого композитора Игоря Крутого, стали известные российские исполнители - Валерия, Юлианна Караулова. Приехал в Казань и "король отечественной эстрады" Филипп Киркоров.

По словам Киркорова, принимать участие во всех проектах под руководством Игоря Крутого стало для него традицией.

- Нас связывает не только многолетняя дружба – невозможно не поддаться искреннему желанию Игоря в первую очередь не пройти мимо проблемы, особенно, когда они касаются детей. Я уже не говорю, что он никогда не бросает в беде ни друзей, ни проекты, - отметил артист.

Он также обратил внимание, что в Казани они чувствуют себя как дома благодаря гостеприимству города, а также поведал, что уже некоторым образом поучаствовал в фестивале ранее, исполнив мечту двух мальчиков.

- Я уже поучаствовал в этом фестивале. В этом году встречался с двумя мальчиками из Краснодара, они удивительно талантливые, у них была мечта встретиться со мной. Мы пообщались, музицировали, и я запомнил эту встречу на всю жизнь, и они, я думаю, запомнят, - рассказал певец.

Напомним, что фестиваль "Добрая волна" создан в 2017 году по инициативе Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. Он является площадкой для совместного творчества всех детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья. На одной сцене свои творческие способности показывают воспитанники детских домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями и другие.

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