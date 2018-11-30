Комсомольская правда-Казань объявляет еженедельный фотоконкурс «Зверополис»!

Очень часто говорят, что домашние питомцы (собаки, кошки, птички, рыбки, зебры и т.д.) похожи на своих хозяев, копируют их поведение, жесты и мимику это мы и хотим проверить!

Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец.

Каждый понедельник на нашем сайте стартует голосование, и наши читатели выбирают лучшее фото. Голосование останавливается в пятницу в 16:00.

Фото победителя мы каждую неделю (по средам) публикуем в газете «Комсомольская правда» (Толстушка)

Обязательное условие конкурса - фотография должна быть качественной.

Присылайте свои фото на адрес kpkzn@yandex.ru.

Укажите ваши ФИО, имя питомца и ваш контактный телефон.

Отправкой фотографии вы подтверждаете, что являетесь правообладателем и несете ответственность в рамках законодательства об авторском праве и обработке личных данных. Фотографии детей публикуются только с письменного разрешения законных представителей.

ПОДРОБНЕЕ В ПОЛОЖЕНИИ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ТУТ