"Это что за бабушкин сервант?": Жители Татарстана не оценили "летающий трактор"

В четверг, 29 ноября, в Лаишевском районе на аэродроме Караишево прошла презентация мультироторного дрона, созданного для сельскохозяйственных работ. По-простому его решили называть "летающим трактором". На демо-полете побывал советник президента России по цифровизации Дмитрий Песков, министр связи Татарстана Роман Шайхутдинов и представители крупнейших компаний.

О "ЛЕТАЮЩЕМ ТРАКТОРЕ"

Известно, что такой дрон работает на бензине, что поможет ему нормально летать при минусовых температурах. Без дозаправки "летающий трактор" может пролетать около 8 часов. Помимо этого, он имеет инновационную систему опрыскивания и может опылять поля в круглосуточном режиме.

"Трактор" способен поднимать в воздух 300 килограмм, а с грузом до 50 килограмм он в состоянии пролететь порядка 350 километров.

В 2019 году в Татарстане уже будут работать пять таких аппаратов, а к 2020 году их число уже должно достигнуть ста, сообщает Российская газета.

НЕ ОЦЕНИЛИ

Однако, несмотря на такие внушительные характеристики, жители республики не оценили "летающий трактор". Видео его презентации разлетелось по социальным сетям и набрало не самые хорошие комментарии. В частности, людям не понравился внешний облик дрона и его габариты.

- Это что за бабушкин сервант? - задается вопросом интернет-пользователь Исмагил Шариков

- Ощущение, что это не дрон, а грузовой вертолет, - признается Наталья Разумова.

- Отличная мишень. Можно с рогатки сбить даже, - отмечает казанец Артур Довгань.

- Осталось придумать, как его в воздух поднять, - ехидно замечает Айдар Вахат.

-В советские времена в Доме Пионеров занимались авиамоделированием, сейчас это с такой гордостью заявляют. До чего дошел прогресс, - вновь пишет Шариков.