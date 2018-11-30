Спасибо маленькому ребенку и престарелому родственнику: За смерть полицейского наркоман из Казани получил только 6 лет колонии

В Верховном суде Татарстана огласили приговор для 31-летнего Артура Сатрутдинова. Мужчина обвинялся в том, что умышленно посягал на жизнь сотрудника правоохранительных органов и принес материальный ущерб ОВД.

Все произошло в ночь с 26-го на 27-е апреля, когда автомобиль БМВ, за рулем которого находился мужчина, сначала не подчинился сотрудникам ДПС, а затем устроил смертельную гонку по ночным улицам.

В результате этого инспекторы ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани капитан полиции Вячеслав Морозов и старший лейтенант полиции Юрий Матренин встали живым щитом перед автомобилем нарушителя.

То, что осталось от патрульного автомобиляФото: соцсети

Сатрутдинов при попытке оторваться от преследующих его пяти экипажей ДПС и двух автомобилей ППС УМВД Казани протаранил патрульную "Ладу Приору". В результате столкновения травмы получили два офицера и сам водитель иномарки. Юрий Матренин скончался в БСМП №7, Морозов с переломами находился в больнице длительное время. Сатрутдинов был взят под стражу на время следствия.

Во время судебного следствия выяснилось, что мужчина не имел права находиться за рулем: ранее за оставление места аварии он был лишен водительских прав. По истечению срока лишения Сатрутдинов должен был пересдать экзамен в ГИБДД, но не смог.

Он состоял на учете как наркоман, и медики признали его зависимым от употребления наркотических веществ. По правилам, такие люди лишаются водительского удостоверения навсегда. Автомобиль сыну купила мать, и, зная о том, что он лишен водительских прав, передала его ему.

БМВ принадлежало матери СатрутдиноваФото: соцсети

Кроме того, в 2016 году Сатрутдинов был осужден на три года лишения свободы за распространение, хранение и перевозку наркотиков. Но в Зеленодольский городской суд, где рассмотривалось ходатайство об условно-досрочном освобожении Сатрутдинова как исправившегося заключенного, была предоставлена подложная справка о том, что он не состоит на учете как наркозависимый. Эта справка и позволила мужчине получить условно-досрочное освобождение.

Ущерб от аварии, в которой был поврежден автомобиль МВД Татарстана, полностью погасила страховая компания. Это и послужило снятия обвинения по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом".

Защита предоставила в суд свидетельство о рождении в 2013 году ребенка и решение Советского районного суда от 2013 года, где установлено, что Артур Сатрутдинов является отцом этого мальчика. Сам он, как выяснилось, ребенка своим сыном признавать не собирался, и видел его до сих пор только один раз в жизни. Вот матери и потребовалось обратиться в суд, чтобы установить отцовство. Эти документы оказались в числе смягчающих обстоятельств.

В зале суда присутствовали родственники подсудимого и потерпевшие: супруга и родители Юрия Матренина и Вячеслав МорозовФото: Мария ЛУКОЯНОВА

Так же выяснилось, что подсудимый осуществляет уход за престарелым родственником. И это отнесли к смягчающим обстоятельством.

Гособвинение во время судебного следствия попросило переквалиицировать обвинение - поскольку выясниось, что Сатрутдинов неумышленно протаранил патрульный автомобиль, то речи о том, что он специально совершил смертельную аварию со спецавтомобилем, и не идет. Налицо "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Вот только прокуратура настаивала, что Сатрутдинов на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, но судья Верховного суда Татарстана во время оглашения вердикта отметил, что состояние опьянения не было подтверждено экспертизами. Не смотря на то, что Артур Сатрутдинов дважды отказался от медицинского освидетельствования, в БСМП №7 у него взяли анализы мочи и крови во время госпитализации, и они не показали, что мужчина был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Потерпевшие во время вынесения приговораФото: Мария ЛУКОЯНОВА

С учетом всех смягчающих обстоятельст, и учитывая то, что преступление Сатрутдинов совершил во время своего условно-досрочного освобождения, суд постановил отправить его в колонию общего режима на шесть лет.