Скандал в татарстанской школе: 14-летняя ученица получила ушибы

Очередная история противостояния школьников и учителей случилась в Татарстане.

Так, сообщается, что в прошедшую субботу, 1 декабря, в одной из школ Набережных Челнов 14-летняя ученица повздорила с педагогом. В результате, подростку пришлось оказать медпомощь и отпустить домой. У нее был диагностирован ушиб мягких тканей плеча. По словам девочки, это сделала учительница, с силой схватив ее за руку.

В настоящее время по данному факту полиция проводит свою проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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