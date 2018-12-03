2018-12-03T13:55:52+03:00
Происшествия

Скандал в татарстанской школе: 14-летняя ученица получила ушибы

Девочка утверждает, что это сделала учительница
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту свою проверку затеяла полиция.По данному факту свою проверку затеяла полиция.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Очередная история противостояния школьников и учителей случилась в Татарстане.

Так, сообщается, что в прошедшую субботу, 1 декабря, в одной из школ Набережных Челнов 14-летняя ученица повздорила с педагогом. В результате, подростку пришлось оказать медпомощь и отпустить домой. У нее был диагностирован ушиб мягких тканей плеча. По словам девочки, это сделала учительница, с силой схватив ее за руку.

В настоящее время по данному факту полиция проводит свою проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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