В Казани наркоман, который устроил погоню и из-за которого погиб сотрудник ГИБДД, приговорен к 6 годам колонии

В Московском районном суде столицы Татарстана вынесли приговор 31-летнему Артуру Сатрутдинову - лихачу на БМВ. Мужчина обвинялся в умышленном посягании на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Правда, во время процесса, в том числе, и из-за того, что в анализе крови и мочи Сатрутдинова не было обнаружено наркотических веществ и по прошению прокуратуры уголовное дело было переквалифицировано на более мягкую уголовную статью - нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Также на суде защита предоставила свидетельство о рождении пятилетнего мальчика, которого Сатрутдинов назвал родным сыном. Вот только в самом свидетельстве его имя не вписано, и мальчика он видел один раз в жизни, да и его матери деньгами не помогал. Потому и сомнительна эта попытка убедить всех, что у лихача на БМВ есть на содержании дети - это бы могло стать смягяающим обстоятельством при вынесении приговора.

А он в итоге оказался таковым - мужчину признали виновным и теперь он ближайшие 6 лет должен будет провести в колонии общего режима. Это на два года меньше, чем ранее просила поркуратура.

Напомним, все произошло 27 апреля на перекрестке улиц Декабристов, Волгоградская, Шамиля Усманова. Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД Казани заметили иномарку БМВ, которая не подчинилась требованиям остановиться, и началась погоня. Водитель мчался по городу со скоростью более 120 километров в час, проезжал перекрестки на "красный", создавал угрозу для других участников дорожного движения. Его пытались остановить, перекрыв один из перекрестков, но он сумел обойти препятствие - патрульный автомобиль.

На перекресток возле Московского рынка - улицы Декабристов, Волгоградаская, Шамиля Усманова, выехал патрульный автомобиль "Лада", в котором находились инспекторы ГИБДД Юрий Матренин и Вячеслав Морозов.

Выйти из автомобиля они не успели - легковушку протаранила иномарка. Основной удар пришелся на сторону, где сидел старший лейтенант полиции Юрий Матренин. Он получил смертельные травмы и скончался в больнице.

Морозов также получил травмы, и после завершения лечения вернулся на службу.

Водителем-лихачем оказался Артур Сатрутдинов. Свое желание уйти от погони он объяснил тем, что ранее был лишен водительских прав, но сдать повторный экзамен по правилам ПДД он не смог, решил сесть за руль без документов.

Выяснилось, что мужчина был судим за распространение наркотиков, он отбыл часть реального наказания, но потом оказался на свободе условно-досрочно. Этот факт стал предметом отдельного разбирательства - кто-то вычеркнул его имя из списка людей, страдающих наркоманией, и это позволило добиться для Сатрутдинова выхода на свободу.

Автомобиль, на котором было совершено смертельное ДТП, купила мать Сатрутдинова, и передала ему, зная, что сын не имеет права садиться за руль.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что Сатрутдинов дважды отказался от прохождения медосвидетельствования на употребление наркотиков. Простой тест на алкоголь - подуть в трубку, показал, что мужчина трезв.

Вот только его возбужденное состояние заставило и сотрудников ГИБДД, и фельдшеров "скорой помощи" усомниться в трезвости лихача. Кровь на анализ взяли поздно - спустя несколько суток. Поэтому анализ показал, что героин в тот день лихач не употреблял. Был ли он под воздействием гашиша или иного запрещенного вещества, не известно. Тест мочи проводили тест-полосками, а этого мало.